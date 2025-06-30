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彰濱秀傳急救量能再升級！企業捐贈救護車　背後藏感人故事

▲彰化企業捐贈救護車給彰濱秀傳醫院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化企業捐贈救護車給彰濱秀傳醫院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議會今(30日)上演感人一幕！謝典林議長親自牽線，促成在地企業「帝綱瀝青」與「蓬進營造」聯手捐贈全新頂級救護車「林慶一紀念號」送給彰濱秀傳醫院。這輛救護車不僅配備最新急救設備，更承載著企業對因公殉職員工的深切懷念，現場溫馨氣氛讓所有人為之動容。

該輛救護車稱「林慶一紀念號」。林慶一先生原是帝綱瀝青的資深工務經理，在公司服務超過30年，是老闆最信任的得力助手。但不幸的是，他在一次道路巡查時因公殉職，讓公司上下都超級不捨。為了紀念這位認真打拼的好員工，公司特別用他的名字來命名救護車，不僅是對林經理的致敬，也希望這份心意能繼續拯救更多生命。

▲彰化企業捐贈救護車給彰濱秀傳醫院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲議長謝典林促成彰化「帝綱瀝青」捐贈救護車給彰濱秀傳醫院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰濱秀傳醫院總院長黃士維表示，謝議長一直很關心彰化地區的醫療資源，這次特別幫忙聯繫企業和醫院，讓民間力量可以實際幫助到第一線的醫療團隊，彰濱秀傳可是中部海線唯一的中重症急救責任醫院，每個月出動救護車超過100次，現有的救護車真的都快忙不過來了。這輛新車的加入，簡直就像及時雨。

▲彰化企業捐贈救護車給彰濱秀傳醫院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣議會議長謝典林。（圖／記者唐詠絮翻攝）

院長顏鴻章開心地說，這輛新救護車可是配備了最新一代的急救設備，不管是重大創傷還是急重症患者都能得到最好的照顧。而且它馬上就能投入各種緊急任務，像是院際轉送、重大事故現場救援等等，絕對能大大提升彰化地區的急救品質。

謝典林指出，這不只是企業做公益的模範，更證明了民間力量對醫療體系的支持有多重要，並強調，要強化醫療資源不能只靠政府，需要大家一起來幫忙，這樣才能打造更完善的健康防護網。

▲彰化企業捐贈救護車給彰濱秀傳醫院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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