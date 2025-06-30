鞋挖空裝偷拍神器！夜市對2國小制服女下手　變態男重判3年6月

▲男子鞋挖空裝針孔攝影機夜市偷拍女童裙底。（示意圖／photoAC）

記者唐詠絮／彰化報導

帶小朋友出門真的要特別小心！彰化一名謝姓保險業務員，將鞋子挖空裝針孔攝影機，趁逛夜市的時候偷拍2名不到12歲小女孩的裙底，所幸女童的爸爸發現男子行為詭異，當場抓包，報警提告，男子只好承認偷拍、並與對方和解，法院審結，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判處謝男3年6月徒刑，全案可上訴。

判決書內容指出，謝男將針孔攝影機藏在左腳鞋子裡，還把遙控器放在右邊褲子口袋。他在夜市裡專挑穿國小制服的兩個小女生，一路尾隨，故意靠近她們，還把腳翹起來偷拍裙底。遭女童的爸爸一眼識破，發現這男的「一直貼很近，姿勢又超詭異」，馬上警覺不對勁，當場抓人報警。

謝男雖然認罪，但他的辯護律師辯稱「他又不是老師或家長，跟女童沒有權力不對等的關係，不適用《兒少性剝削條例》」，此說法遭到法官當場打臉，直接勘驗偷拍的影片，發現畫面超清楚，女童的年幼特徵（像身高、制服）一看就知道是小孩、被害女童根本不知道自己被偷拍，完全符合「違反意願」的要件。

法官審酌，謝男與2女童素不相識，為滿足自己窺視他人隱私之慾望，竟在夜市公共場所擅自以針孔攝影機偷拍身體隱私部位，侵害其性隱私權，致女童產生心理恐慌及不安全感，留下難以抹滅的陰影，被告坦承犯行，與家人達成和解，仍依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判處謝男3年6月徒刑，錄影設備針孔攝影機、搖控器、記憶卡及左鞋均沒收。全案可上訴。