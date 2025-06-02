23歲墨男綠島浮潛失蹤第4天！親友「列8特徵」　賞6千美金尋人

▲墨西哥籍23歲男綠島浮潛失蹤，親友焦急PO文尋人，重酬6千美金。（圖／翻攝自臉書就是愛綠島，下同）

記者楊晨東、戴若涵／台東報導

綠島大白沙海域5月30日下午發生一起失蹤案！一名23歲墨西哥男子Diego Dorantes Sanchez與匈牙利籍女友人、印度籍男友人前往該處浮潛，不料，卻因不明原因突然不見蹤影。海巡獲報後出動搜救，但至今仍未尋獲，親友焦急PO文，希望周遭船隻可以協助尋人，尋獲者將重酬6千元美金（約18萬元台幣）。

海巡5月30日下午接獲通報，有民眾在綠島大白沙海域潛水時失蹤，隨即派遣巡防艇PP-10086前往海域展開搜救，31日更在失蹤地點設立臨時指揮站，攜帶浮水拋繩袋、魚雷浮標等專業救援裝備，針對重點區域加強搜索，當地漁船、水上摩托車也配合在周邊海域進行地毯式搜救。

海巡2日動員量能計巡邏車1輛、巡防艇1艇及搜索人員13名，與民間友好漁船計5船，持續於現場展開搜索，同時中華民國海上救生協會台東分會、台東縣警察局綠島分駐所及台東縣消防局台東大隊綠島消防分隊共同投入救援，迄今第4日尚未傳出好消息。

Diego Dorantes Sanchez的親友在臉書「就是愛綠島」發文，重酬6千美金尋人，點出Diego的年紀、特徵表示，Diego今年23歲、身高172公分、深棕色皮膚、棕色眼睛、黑捲短髮，背後有仙人掌紋身，而他失蹤時身穿短褲，可能配戴Casio手錶。

▲左圖為Diego失蹤處，右圖紅線處為可能所在區域。（圖／翻攝自臉書就是愛綠島）

親友提到，雖然台灣警方已在搜救，但親友仍希望盡可能動員所有資源幫助Diego，黃金72小時尤為重要，「因此我懇求綠島的各位可以將這個消息傳出去給所有船家。另外各位有航拍機的話，可以麻煩你們拍一下有礁石的海域嗎？因為潛水員很難搜尋很多石頭的地方。」

親友懇切呼籲，「 我們願意酬勞$6000美金給找到Diego的人，希望大家可以幫忙」，並指出Diego可能所在的區域，就在地圖紅線所標記的範圍內。