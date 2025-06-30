全台第一家海尼根概念店落腳信義！3款「全新特調」開啟下班社交新宇宙

消費中心／綜合報導

2025年夏天，派對品牌《Afterwork By Heineken 派對有限公司》正式成立，而這間虛擬公司的總部，也是海尼根在台灣的首間品牌概念店，選擇與信義區最具話題性的社交熱點 Cafe from Mars聯手打造，並於6月27日正式對外營業！這次，不再是短暫的快閃企劃，而是海尼根首次以實體酒吧形式登場，打造一個能與消費者長期互動、真實交流的嶄新空間。從此「下班生活風格」不再只是口號，而是實實在在、可以被感受到的生活節奏與社交場景。

在Z世代與都會人越來越重視儀式感的當下，海尼根洞察到現代人對「下班聚會」有了全新的想像；比起找個地方坐坐，大家更渴望一個能真正放鬆、暢聊、激發靈感的據點。因此從品牌精神出發，重新定義「喝一杯」的意義，期望全新「日咖夜酒」的空間，可以成為優質社交的代表品牌，感受到海尼根所營造的獨特氛圍與生活態度。

▲海尼根首間品牌概念店正式落腳台北信義區。（圖／品牌提供，下同）

穿越星際，下班直達海尼根社交新宇宙

這個空間不只是「酒吧」，它更像是一個穿越到太空的社交基地。從入口的無限鏡裝置投影出標誌性的海尼根酒瓶與太空船，就已經令人驚豔，讓你一秒穿越星際通道，正式進入火星上的海尼根酒吧。走進室內，天花板懸掛著象徵啤酒靈感的裝置藝術，啤酒花如靈感泡泡般在空氣中飄浮，大面積的磚紅色呈現火星紅土意象，加上隨著燈色變換各種宇宙圖像的光原色牆，整體空間隨日夜節奏轉換，白天是潮流聚點，夜晚則成為專屬「派對員工」的火星辦公室。

這場設計背後，其實呼應了海尼根對「優質社交（Quality Socializing）」的深入洞察以及期望提供消費者全新社交體驗的理想。研究顯示，多數消費者在生日、紀念日或假期等特殊時刻，渴望與朋友聚會，並透過參加派對、戶外活動、展演等方式，展現自己的品味與生活風格。他們想要的社交，不只是熱鬧，更是體面、有質感，能嘗試新事物、展現自信與成功的一面。在火星咖啡海尼根概念店這間火星辦公室裡，這些需求都被完整地實現了。無論你是都市人、自由工作者或熱愛設計與音樂的潮流分子，這裡都能成為你的生活延伸。

三款全新海尼根特調，解鎖火星上喝海尼根的神秘想像

為這次全台首間品牌概念店，火星咖啡海尼根概念店打造三款限定特調，用創意風味翻玩海尼根：首款特調「曼伽羅」，靈感來自印度教神話印度詹占星學中對火星的想像，使用海尼根星銀為基底，為這款調酒訂定輕盈口感的基調，並加入琴酒、菊花茶、薰衣草與蘋果汁調味。清爽中帶有花果香氣，最適合當成開喝的第一杯。「馬爾斯」則源自羅馬人為火星取的別名，以經典海尼根為主角，使用伏特加、葡萄、玫瑰天竺葵、蘋果茶與榛果做調味。看似複雜的搭配卻意外和諧，整體味道平衡卻又有層次，並且喝得到怡人的海尼根經典麥味，是絕對不會錯的優質選擇；「阿瑞斯」則選用了經典海尼根與香草伏特加為基底，搭配卡騰西瓜、蘋果汁、鹽漬櫻花以及香桃木水。清爽沁涼象徵其靈感來源的希臘清新盛夏，使用醇厚的經典海尼根卻與直透心頭的瓜果甜味，以及提味的一抹鹽漬櫻花相互輝映，極適合做為炎熱夏天的清爽選擇。每一款的靈感都來自於地球人對於火星的想像命名，也是對在火星上喝海尼根的全新詮釋，更象徵了啤酒可以是多元、細緻、充滿創造力的風味旅程。

下班不回家，直奔火星辦公室

「還是不懂什麼是優質社交？那就來火星咖啡海尼根概念店吧！」這不只是一句口號，更是海尼根向所有渴望精彩生活、喜歡體驗新事物的都市冒險者發出的邀請。

火星咖啡海尼根概念店，已經準備好成為你下班後最有想像力的據點。從今天起，下班不只有回家，還有直奔火星的選項。更令人期待的是，這個火星辦公室還會不定期舉辦限定「Afterwork Party」，音樂、互動、風味與創意一次到位。無論你今天需要放鬆、想要社交，或只是想和朋友乾一杯，火星咖啡海尼根概念店永遠是你最時髦的登陸點。

火星咖啡海尼根概念店

地址：台北市信義區松壽路22號1樓

營業時間：Monday-Sunday 12:00 PM–03:00 AM

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