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海尼根全台首間派對有限公司6/27落腳信義區Cafe from mars　高爾宣助陣打造最Chill「火星辦公」體驗

▲▼海尼根,派對有限公司,Cafe from mars,高爾宣,火星辦公,彩券。（圖／業者提供）

▲海尼根台灣成立派對品牌《Afterwork By Heineken 派對有限公司》，6月27日落腳信義區Cafe from mars，高爾宣熱力助陣打造最Chill「火星辦公」體驗。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

海尼根台灣顛覆民眾對「上班」的想像，成立派對品牌《Afterwork By Heineken 派對有限公司》，6月27日將選址話題社交場域火星咖啡Cafe from mars 作為「辦公室」落腳據點，舉辦盛大派對活動，邀請人氣歌手高爾宣OSN與金曲入圍女歌手陳忻玥熱力開唱，打造全台最Chill的火星辦公新日常！

全台首創：KPI是「認識多少新朋友」的派對有限公司

這間「公司」不走常規！《海尼根派對有限公司》主打「提供全新社交體驗，上班交朋友、下班就開趴」的工作態度。繼四月份舉辦到職派對後，六月份辦公室落成派對選定辦於 Cafe from mars，不僅有開幕嘉賓高爾宣OSN帶來現場演出，規劃與粉絲近距離互動時段！當晚金曲獎最佳華語女歌手入圍者陳忻玥也將與DJ接力演出。火星辦公室當晚限定，瞬間變身音樂宇宙，派對氛圍全面升空！

派對員工招募中，限定好康先搶先贏

即日起，只要加入海尼根LINE好友並完成報名，即可晉升為《Afterwork By Heineken派對有限公司》「員工」，並享有以下福利：
報名連結：https://line.me/R/app/1519823008-X6OO8NDx
開幕嘉賓高爾宣OSN互動時段入場資個抽選福利，抽中入場就有機會與高爾宣近距離互動。（限量）
海尼根特調搶先體驗（前300名）
Afterwork By Heineken 派對有限公司限定款發光杯（前700名）
派對限定360環繞攝影拍攝體驗
口感輕盈海尼根星銀試飲

▲▼海尼根,派對有限公司,Cafe from mars,高爾宣,火星辦公,彩券。（圖／業者提供）

▲只要加入海尼根LINE好友並完成報名，就可獲得派對有限公司限定款發光杯（限量前700名）。

活動資訊一覽：
日期｜2025年6月27日（五）
正式開趴時間｜20:00
地點｜Cafe from mars（台北市信義區）
Dress code｜綠 / 銀 / 白（自由發揮創意）
名額有限，現在就上海尼根台灣官方 IG (@heineken_tw) 或搜尋海尼根台灣 LINE 官方帳號，加入Afterwork By Heineken 派對有限公司，乾杯打卡，辦公室見！如遇天氣不穩，活動將視狀況延期或取消，最新資訊請關注海尼根官方IG。
 

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