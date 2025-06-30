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社會 社會焦點 保障人權

阿北麥啦！拄拐老翁手抖上駕駛座嚇壞目擊者　恆春警回應了

▲▼一名拄杖老翁準備駕車畫面引發網友熱議，憂其身體狀況恐影響行車安全 。（圖／畫面翻攝自Threads_網友element_666）

▲一名拄著拐杖老翁準備駕車的畫面引發網友熱議，憂其身體狀況恐影響行車安全 。（圖／畫面翻攝自Threads_網友element_666）

記者潘鳳威／屏東報導

因近期高齡駕駛肇事事件頻傳，引發社會關注，掀起是否應限制高齡者上路或強制重新考照的討論。昨(30)日網路就流傳一段影片，一名老翁拄著拐杖、手抖且步履蹣跚的走向車輛，準備離去。畫面曝光後引發網友熱議，質疑其身體狀況是否適合駕駛，擔心其上路恐有安全疑慮。對此警方表示，只憑影片無法判斷其是否有健康問題或持有合格駕照，呼籲民眾若發現類似情形可立即報案，警方將到場查證處理。

有網友昨日在社群平台Threads發布一段影片，表示在屏東車城鄉某間超商的停車場，看到一名老翁拄著拐杖、手抖且行動緩慢的從超商走出，旁邊還有2名疑似外籍看護陪伴，老翁隨後走向一輛車、打開駕駛座車門準備開車離去。該網友驚呼：「真的覺得蠻誇張的，整個人都在抖怎麼開(車)的？」。

▲▼一名拄杖老翁準備駕車畫面引發網友熱議，憂其身體狀況恐影響行車安全 。（圖／畫面翻攝自Threads_網友element_666）

畫面一出立即引起軒然大波，不少網友質疑老翁是否為身障者，擔心其身體狀況上路恐有安全疑慮，「太扯了吧！這樣還上路，到底什麼心態」、「這個看起來不只78歲」、「嚇死喔」、「阿北！麥啦」、「暴衝，這兩個字很好用」。

對此，恆春分局表示，目前未接獲相關報案，且從影片內容無法判斷當事人是否為身心障礙人士，也無從得知是否持有合格駕照；若無合格駕照，則可依道路交通管理處罰條例第21條規定，未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，處6000元以上24000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

另身心障礙者若因疾病導致行動不便，但加裝輔具後能自力行動，仍可報考自排或特製車輛的小型車及機車駕照。提醒民眾，身障者不代表無法考照，若遇爭議可撥打110，請警方協助查證處理。

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