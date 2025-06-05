又見高齡駕駛釀禍！嘉義7旬婦油門踩太多　march撞進蔬果行

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

又見高齡駕駛釀禍！今(5)日上午10時許，嘉義市一名70歲女駕駛疑似因操作不慎， 駕車衝入西區垂楊路上一間蔬果行，造成店面受損、現場一片狼藉。所幸店內人員及駕駛均無受傷，詳細肇事原因與經過仍待警方進一步釐清。

▲ 嘉義70歲女駕駛開車失控撞進水果行。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義市消防局第一大隊湖內分隊於今日10時03分許接獲通報，指稱垂楊路和新民路口一間蔬果行發生車輛衝入店內之情事，立即派員趕抵現場處置。

經警消人員初步了解，係70歲婦人駕駛老舊march欲在店門口停車購物時，疑似油門控制力道過大，導致車輛衝入店內。透過監視器畫面顯示，事發當時，店內約有5、6名顧客正在挑選蔬果，突然間「轟」的一聲巨響，一輛車輛猛然撞進店內，將蔬果貨架撞得東倒西歪，顧客也被嚇得趕緊逃開。正當民眾還驚魂未定時，肇事婦人自己打開車門走下車，一度雙手抱頭，似乎對自己闖的禍相當懊惱。

突如其來的事故造成現場一片狼藉，所幸顧客、店員及駕駛均無受傷，經救護人員評估婦人生命徵象及意識均穩定正常，並詢問她是否需要送醫，婦人表示無受傷，身體狀況良好，拒絕送醫。詳細肇事原因與經過正交由警方進一步調查。

警消提醒民眾，為確保長者行車安全，應定期進行身體健康檢查，行車時保持安全車距，選擇熟悉路線減少分心及迷路，必要時選擇其他交通方式。如不幸遇失控狀況應冷靜處理，適時將車輛停妥，避免波及其他用路人。