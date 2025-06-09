成大衝撞1死2傷！76歲婦稱誤踩油門　「腦筋空白」再改口煞車失靈

記者張靖榕／綜合報導

台南市東區今（6日）下午發生重大車禍，76歲劉姓退休女教職員行經成功大學大學路與勝利路口時，疑似誤踩油門闖紅燈，高速撞上停等紅燈的2輛機車、騎單車過馬路的74歲陳姓老翁及多輛路旁停車，造成1死2傷。

▲台南東區成大附近車禍，78歲女駕駛衝撞多輛機車與腳踏車，1人命危。（圖／記者林東良翻攝， 下同）



警方指出，當時路口為全時相路口，行人與腳踏車正在穿越馬路，陳翁騎著腳踏車經過時，遭劉婦駕駛車輛高速撞擊，當場失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。另有52歲女騎士與28歲男騎士輕傷。事故發生時，劉婦車輛先是擦撞停等紅燈的2輛機車，接著沿大學路高速逆向衝過路口，撞上陳姓老翁後，再擦撞對向一輛轎車後最終撞上路旁29輛機車，肇事距離逾百公尺，現場宛如「保齡球場」，碎片四散。

警方初步調查，劉婦先是供稱「要踩煞車誤踩油門」，《聯合報》報導，劉婦情緒崩潰，在警局面對許多問題，都表示太過緊張，腦筋都是空白，當警方出示現場監視器畫面後，她再改口稱可能是煞車失靈，導致車輛無法停下才會肇事。兒子則稱母親當時應該有看到紅燈，但可能因煞車無法作動導致暴衝。

警方將鑑定車輛煞車系統釐清責任，酒測值皆為零。檢方預計明日相驗，將視結果決定是否對劉婦聲押。

死者陳翁來自高雄旗山，獨居台南，無親人同住，妹妹已晚間趕抵警局協助筆錄，表示與哥哥多年沒有聯繫，感情早已不親Ｍ對事故沒有意見，「該怎麼辦就怎麼辦」。