　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

成大衝撞1死2傷！76歲婦稱誤踩油門　「腦筋空白」再改口煞車失靈

記者張靖榕／綜合報導

台南市東區今（6日）下午發生重大車禍，76歲劉姓退休女教職員行經成功大學大學路與勝利路口時，疑似誤踩油門闖紅燈，高速撞上停等紅燈的2輛機車、騎單車過馬路的74歲陳姓老翁及多輛路旁停車，造成1死2傷。

▲台南東區成大附近車禍，78歲女駕駛衝撞多輛機車與腳踏車，1人命危。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南東區成大附近車禍，78歲女駕駛衝撞多輛機車與腳踏車，1人命危。（圖／記者林東良翻攝， 下同）

警方指出，當時路口為全時相路口，行人與腳踏車正在穿越馬路，陳翁騎著腳踏車經過時，遭劉婦駕駛車輛高速撞擊，當場失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。另有52歲女騎士與28歲男騎士輕傷。事故發生時，劉婦車輛先是擦撞停等紅燈的2輛機車，接著沿大學路高速逆向衝過路口，撞上陳姓老翁後，再擦撞對向一輛轎車後最終撞上路旁29輛機車，肇事距離逾百公尺，現場宛如「保齡球場」，碎片四散。

▲▼台南東區成大附近車禍，78歲女駕駛衝撞多輛機車與腳踏車，1人命危。（圖／記者林東良翻攝）

警方初步調查，劉婦先是供稱「要踩煞車誤踩油門」，《聯合報》報導，劉婦情緒崩潰，在警局面對許多問題，都表示太過緊張，腦筋都是空白，當警方出示現場監視器畫面後，她再改口稱可能是煞車失靈，導致車輛無法停下才會肇事。兒子則稱母親當時應該有看到紅燈，但可能因煞車無法作動導致暴衝。

警方將鑑定車輛煞車系統釐清責任，酒測值皆為零。檢方預計明日相驗，將視結果決定是否對劉婦聲押。

▲▼台南東區成大附近車禍，78歲女駕駛衝撞多輛機車與腳踏車，1人命危。（圖／記者林東良翻攝）

死者陳翁來自高雄旗山，獨居台南，無親人同住，妹妹已晚間趕抵警局協助筆錄，表示與哥哥多年沒有聯繫，感情早已不親Ｍ對事故沒有意見，「該怎麼辦就怎麼辦」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 3 8886 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
防「劇烈降雨」！　連下3天時間曝
Dora約會千億富商照曝光！獵豔名單扯出17位啦啦隊女孩
以色列尋獲遺體　證實哈瑪斯領袖遭擊斃
大罷免還是31：0　他曝結局：國會席次可能重新洗牌
路徑大變！　颱風可能生成
川普下令！　2000名國民兵開入洛杉磯巿區
午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

名醫襲胸「乳頭會不會漲」　人妻看診變惡夢

權威醫襲胸「做那事要不要潤滑」　人妻痛哭

管理員性侵施暴！　全國4監獄黑幕

成大衝撞1死2傷！76歲婦稱誤踩油門　「腦筋空白」再改口煞車失靈

3.2萬徵人出國寫程式　餐飲科女大生「感覺很簡單」應徵淪豬仔

台中男結婚3年「二度遭偷家」！嬌妻跟同事親熱…他抓包崩潰了

鳳山69歲騎士「逆向又鬼切」碰撞直行車　頭部重創亡

嘉義農藥倉庫火警「臭味狂飄」！環保局緊急提醒：緊閉門窗

快訊／花蓮山區暴雨「溪水暴漲」　7大學生戲水受困

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

名醫襲胸「乳頭會不會漲」　人妻看診變惡夢

權威醫襲胸「做那事要不要潤滑」　人妻痛哭

管理員性侵施暴！　全國4監獄黑幕

成大衝撞1死2傷！76歲婦稱誤踩油門　「腦筋空白」再改口煞車失靈

3.2萬徵人出國寫程式　餐飲科女大生「感覺很簡單」應徵淪豬仔

台中男結婚3年「二度遭偷家」！嬌妻跟同事親熱…他抓包崩潰了

鳳山69歲騎士「逆向又鬼切」碰撞直行車　頭部重創亡

嘉義農藥倉庫火警「臭味狂飄」！環保局緊急提醒：緊閉門窗

快訊／花蓮山區暴雨「溪水暴漲」　7大學生戲水受困

22歲小蠻牛大滿貫決賽從沒輸過　第5冠「複製」納達爾神蹟

日陸上自衛隊「富士火力演習」登場！　實彈模擬奪回離島

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

都會區重災！　教師集體「脫北」4大原因

名醫襲胸「乳頭會不會漲」　人妻看診變惡夢

大谷翔平左腳挨球吻表情痛苦　賽後羅伯斯曝情況

權威醫襲胸「做那事要不要潤滑」　人妻痛哭

葡萄牙PK戰退西班牙奪歐國聯冠軍　40歲C羅淚灑封王夜

以色列尋獲遺體　證實哈瑪斯領袖遭擊斃

Dora約會千億富商照曝光！獵豔名單扯出17位啦啦隊女孩…男方財力狂

【失控了】男騎士外木山自撞摔出邊坡

社會熱門新聞

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

台中男結婚3年　嬌妻卻2度跟他同事親熱

3.2萬徵人寫程式　女大生應徵淪豬仔

即／台南76歲女駕駛爆衝撞29車　1男重傷送醫不治

恐怖喪屍上路！21歲刺青男詭異逆停台中七期

台中女大生還原淪豬仔經過　一上車就驚覺：完蛋了

鳳山騎士逆向鬼切車禍　頭部重創亡

越配倒會5千萬上百人受害　同鄉淚問：為什麼這樣對我

成大衝撞1死2傷！76歲婦稱誤踩油門　「腦筋空白」再改口煞車失靈

保時捷男未婚妻是假的　二審逆轉判賠雞排妹

即／三重媽高處墜落慘死　女兒崩潰認屍

獨／佛門勝地驚爆法師毆殺法師　2度推頭撞地奪命

即／安農溪絕命泛舟！59歲女遊客落水亡

更多熱門

相關新聞

鳳山騎士逆向鬼切車禍　頭部重創亡

鳳山騎士逆向鬼切車禍　頭部重創亡

高雄警消8日下午2點接獲通報，指稱鳳山區五甲一路發生車禍，救難人員趕到後，發現是69歲林姓騎士違規行駛與20歲陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，林男原本還有生命跡象，但送醫搶救後傷重不治，陳男經檢驗酒測值為零，詳細事故細節待釐清。

76歲婦闖紅燈釀1死2傷！兒稱煞車故障　警：操作不當　

76歲婦闖紅燈釀1死2傷！兒稱煞車故障　警：操作不當　

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

即／台南76歲女駕駛爆衝撞29車　1男重傷送醫不治

即／台南76歲女駕駛爆衝撞29車　1男重傷送醫不治

快訊／台南成大旁78歲女撞多車釀3傷...1人命危搶救中

快訊／台南成大旁78歲女撞多車釀3傷...1人命危搶救中

關鍵字：

成大高齡駕駛車禍

讀者迴響

熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

路徑大變！　颱風可能生成

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

TWICE出道10年終於來台開演唱會！

袁惟仁女兒20歲了！悲吐與爸爸「1遺憾」

清純女大生剛出寫真急轉戰AV

大罷免31：0　游盈隆：國會席次恐洗牌

「超大咖歌后」大巨蛋突襲林俊傑！　夢幻飆嗓全場瘋了：2片行走CD

吃完鹹酥雞隔天胖一圈？醫師曝背後原因

川普下令！　2000名國民兵開入洛杉磯巿區

即／豪大雨夜襲國家警報響　一級淹水警戒

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面