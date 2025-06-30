蕭美琴險遭撞黃國昌喊「向捷克交涉」　綠委嘆：有藍白何必有敵人

▲民進黨立委王定宇感嘆，藍白不譴責中國，反而要捷克給交代，根本敵友不分。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

捷克軍事情報局證實，副總統蕭美琴訪歐行程遭中國監視，甚至還有車輛衝撞計畫。民眾黨主席黃國昌認為，我國政府應跟捷克嚴正交涉，不是在台灣炒新聞就算了。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（30日）表示，黃國昌是管到海邊？身為國會議員不敢譴責中國，只會追究為難自己政府，到底是哪國國會議員？民進黨立委王定宇則感嘆，台灣內部有這種人，何必有敵人？難怪台灣民眾看到藍白表現會覺得「飼老鼠咬布袋」、「了然」。

針對蕭美琴出訪捷克險遭撞，黃國昌昨表示，國家正副元首在國外遇到這樣的事，必須用嚴重態度面對，我國政府應與捷克嚴正交涉，不是在台灣炒新聞就算了，捷克到底處理到什麼程度、人放了嗎？要跟全體國人說清楚。

對此，吳思瑤今日受訪指出，黃國昌是當今政壇最會顧左右而言他，問A答B、轉移焦點的政客。蕭美琴受暴力威脅，這事件黃國昌發言再次看到如何避重就輕，中國暴行難道不是第一優先譴責反制？但黃國昌對中國半句話都不敢吭，反而要追究政府責任，逼問政府做什麼。

「天啊黃國昌你是管到海邊？」吳思瑤強調，這是嚴肅的外交問題，而非黃國昌一人說三道四，中國就近在隔壁不敢吭一聲，反而撈過界管到捷克，你有沒有太離譜？身為國會議員不敢譴責中國，只會追究自己政府、為難自己國家，甚至一併為難我國友好、合作的民主同盟國家，黃國昌到底是哪國的國會議員？

民進黨立委王定宇則透過自錄影片表示，蕭美琴副總統在捷克遭遇中共騷擾、跟監、甚至發動「示威性行動」襲擊，藍白立委不僅完全不譴責中國，反而要求捷克要給個交代，這種言行根本就是敵友不分、是非不明，台灣內部有這種人，何必有敵人？難怪台灣民眾看到藍白這種表現會有「飼老鼠咬布袋」、「了然」的感嘆！