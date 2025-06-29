蕭美琴遭衝撞引國際關注！外媒「官網頭條」搶報導　美國會怒譴責

▲衛報第一時間報導副總統蕭美琴出訪捷克遭中方外交人員駕車衝撞之事件，甚至放在頭條位置。（圖／翻攝自衛報）

記者羅翊宬／綜合報導

我中華民國副總統蕭美琴去年3月訪問捷克期間，座車車隊遭到中國外交人員跟蹤、試圖衝撞而險釀車禍，事後獲得捷克軍情局證實。此事不僅震驚台灣政壇和社會，也引發美國眾議院關注並發文譴責。同時，《衛報》與《路透社》等知名主流外媒皆在第一時間進行報導，甚至將報導內容置於官網頭條。

美國眾議院外交委員會於當地時間28日在社群平台轉發蕭美琴的貼文，譴責中國試圖在北約（NATO）成員國境內砸毀台灣副總統的專車，「其罪惡行徑昭然若揭」，並強調「這是脅迫，而非外交」。凸顯中國跨境鎮壓之威脅日益加劇。

美國眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會也發文，認為北京當局在捷克策畫針對蕭美琴發動襲擊，凸顯中國跨境打壓之威脅明顯升級。

針對台灣所面臨的外交困境與國防安全之威脅日益明顯，英媒《衛報》罕見將蕭美琴險遭追撞一事之報導置於官網頭版，標題甚至強調中國「策劃車禍」意圖在蕭美琴出訪布拉格期間製造衝突，報導指出捷克軍情局長巴托夫斯基（Petr Bartovský）證實該計畫來自中國大使館，打算「公開對蕭女士進行對抗行動」。

《路透社》則在報導標題強調「捷克稱中國計畫進行涉及肢體暴力之恐嚇」、「副總統蕭美琴表示不會被嚇到」，並在報導中指出一名熟稔事件的台灣高層國安官員透露，由於此事符合中國「跨境打壓」的例子，因此受到歐盟密切關注。

另外，報導也引述中國外交部發言人郭嘉昆在北京發表的聲明，強調中國外交人員一向遵守駐在國的法律規範，「中方敦促有關人士不要被台獨分裂勢力挑撥利用，不要無事生非、惡意揣測，干擾並破壞兩國關係。」

►副總統蕭美琴在捷克險遭追撞 前日本副防衛大臣中山泰秀憤怒發聲