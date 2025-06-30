「後宮」、「夜色」女主播狂撩　老司機斗內6.4億！1對1不算猥褻

▲高雄市刑大查獲夜色視訊交友平台涉及「猥褻」演出 。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄檢警在2021年間瓦解超過15年歷史、老司機常跑的「夜色」和「後宮」視訊交友網路平台，發現女主播為了衝高業績「加碼」清涼演出，會員的儲值金額已經超過6.4億元，警方為了要破案還加入會員也來「斗內」，而斗內的錢也被利用第三方公司洗錢及逃漏稅捐，全案依商業會計法、洗錢防制等罪起訴，法院審理後，判許姓、姚姓、林姓主嫌2年6月6月不等徒刑。

2021年間，高雄地檢署檢察官指揮高雄市刑大組成專案小組，兵分多路到台北、台中、台南以及高雄等地搜索「夜色視訊交友網路平台」旗下包含直播間總共15個據點，檢、警查出平台是以加入會員、儲值點數來消費，點數是一點兌換一元，進到網站之後就可以看到女主播的聊天室，在聊天室當中可以一對一或是一對多的聊天。

▲高雄市刑大查獲夜色視訊交友平台涉及「猥褻」演出 。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

檢警查出，「後宮」最早由許姓男子創立，採會員制經營，因為生意興隆，因此許男的經紀人林姓男子也另投資成立「夜色」網站，複製相同模式經營色情直播，主打專屬私密互動。

為了衝高女主播的點數業績，要求顧客購買「虛擬禮物」來贈送，網站還有「濕背秀」，由女主播會用挑透的方式，或是身世比較可憐的話術，來對會員說可以送虛擬禮物嗎？以提供比較猥褻的表演給會員觀看，警方最後帶回許男、林男、姚姓金流負責人等多人，訊後依法移送、起訴。

▲高雄市刑大查獲夜色視訊交友平台涉及「猥褻」演出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一審高雄地院審理時，3名被告否認逃稅與違法指控，辯稱視訊屬「一對一私人互動」，不符合公然播送猥褻影像的犯罪要件，法官認為，直播房間確實採單一會員觀看方式，有別於公開猥褻影片散播，因此在猥褻罪部分不成立。

法官根據檢警查扣的交易紀錄、財務憑證，認定平台逃稅與製作不實帳冊事證明確，不法所得約6.4億元，因此判許男、姚男、林男等主嫌各6月至2年6月不等有期徒刑。

全案上訴後，高雄高分院合議庭認為原審判決結果核無違誤，駁回上訴，許、姚、林等人仍維持6月至2年6月不等徒刑；但負責招募的羅姓經紀人因涉及招募未成年少女進行裸聊直播，則被依違反兒少性剝削防制條例判刑1年8月，緩刑2年，全案確定。