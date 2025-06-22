1款「影片播放器」APP爆紅！評論數破千則　老司機一看秒懂

▲老司機分享好康。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

盜版成人網站「MissAV」今年1月突然無預警被沒收網域，讓許多老司機叫苦連天，如今有網友發現，有一款播放器APP突然爆紅，老司機點進去一看秒懂，大讚「願世界和平」。原來「MissAV」低調回歸，下載該軟體就可以用手機收看，消息曝光，一票人喊「好人一生平安」。

有網友在Threads發文，「最近最火的APP，不可能還有人還沒下載的，願世界和平」，貼出兩張截圖，APP名稱為「Space Player：你的影片宇宙」，在App Store跟Google Play 應用程式都可以搜尋到。

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軟體介紹寫道，專為影片愛好者打造的多功能影片頻道平台，可以探索精彩內容、建立個人頻道、下載影片收藏，並與朋友分享最愛影片。不論你偏好電影精華、教學片段、音樂MV或生活紀錄，都能在Space Player找到屬於你的頻道空間！

▲此款APP突然爆紅。（圖／翻攝自App Store）



看似普通平凡的播放器，卻吸引許多人下載，評論數高達1488則，有4.8顆星。有內行網友解釋，原來下載此APP，可以觀看「MissAV」的片片。用過的網友紛紛大讚，「使我二弟旋轉」、「這是老司機好用的軟體阿，希望能一直陪伴著我們阿」、「這是一個偉大的發明」、「必須獲得諾貝爾和平獎的APP」、「這個超有料」、「噓，低調低調」、「居然還有APP版，做得比網站好」、「真的很好用，很久沒有這麼完美的APP了」。

據了解，今年1月日本AV平台FANZA透過法律程序，將兩大盜版中文AV網站「MissAV.com」和「ThisAV.com」成功封網；不過沒多久後，MissAV使用新的網域重新上線，同時還舉辦分享活動，只要在社群平台上發布「Missav.AI 已復活！」達到1000萬人，就會讓全站的影片都免除廣告，等於正式與正版發行商開戰。截止至22日下午3時50分，已有954萬6724人參與，距離1000萬人，只差45萬3276人。

▼平台發起活動。（圖／翻攝自MissAV網站）

