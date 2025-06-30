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快訊／金錢豹酒女醉駕撞死烘焙師　坐牢8年獲准假釋近日可出獄

▲▼台中金錢豹女酒駕撞死烘焙師。（圖／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）

▲台中金錢豹酒女顏子娠2017年酒駕撞死烘焙師，本月獲假釋。（圖／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）

記者許權毅／台中報導

2017年在金錢豹酒店服務的女子顏子娠吸毒、酒駕撞死烘焙師陳育邦，陳的姊姊一直與顏女保持通信，先前家屬決定「給顏女一條生路」，放棄千萬民事求償債權，讓顏女內疚潰堤。顏女判囚9年多，已完成8年左右刑期，近期提出假釋，已於6月25日獲准，收到裁定後就能重獲自由。

據了解，顏女假釋裁定於25日核准，預計本周能夠出監，因裁定需保護管束，顏出獄後需在24小時內到台中地檢署報到，隨後由觀護人介入訪談關心，了解出獄後計畫，但目前尚未有時程；台中女監則說，按照往例「很快」，但詳細時間因個資關係無法對外透露。

顏女2017年11月14日酒後駕著白色賓士，在台中市文心路、西屯路闖紅燈，撞上綠燈直行的陳姓烘焙師，陳男送醫後宣告不治，而她肇事逃逸，警方旋即在距現場600公尺處逮捕她及車上的2名乾弟，3人一開始諉稱駕駛是一名叫小胖的男子，肇事後丟下他們自己跑掉，但被監視器畫面打臉，顏女二審被判處9年半定讞，依類似案件而言，屬於刑期較重，陳男家屬當時也表達對法院認同。

顏女服刑期間，陳的姊姊大多會寄信給顏女，陳家人雖難以放下陳育邦年輕生命離世，但願意跟顏子娠深聊，希望顏女能往好的方向走。

本月初（1）日原本是陳育邦32歲生日，陳姊依舊在臉書上分享與顏女書信內容。陳家人先前得知，顏女已經提出假釋，刑期即將要結束，但還有民事求償約1000多萬尚未處理，但法律上較為繁雜，且因強制執行應該民事判決出爐內5年聲請，顏女大可抗辯已經超過時效。

不過，陳爸認為時效若過了就算了，也希望「給她一條生路」，陳姐告知顏女此事，希望她出獄後能找機構幫忙，重歸社會，並說「妳已自由，卻罪無可赦，我和我爸媽這一生不會原諒妳，但是我們陳家樂意見到妳悔改。妳努力悔改，我們努力放下。妳有我的地址，我卻沒有妳的，如果有任何想說的，我的信箱一直都在。」

顏女回信表示，看完第一張信已經內疚潰堤，是告訴我伯父伯母放棄了千萬債權對我的綑綁，若有心彌補，就有餘力捐款或是公益相關服務，會這麼做，雖然看到你們這一生無法原諒我，心好痛，但是站在你們的立場想，至少你們還願意看見我的悔改。

顏女說，每當姊姊提起筆要寫給我，一定很沉重、非常不容易，我何德何能能讓一個受害家屬對我放棄千萬債權綑綁，甚至鼓勵我往光明前進，謝謝你的信箱一直都會在，對我來說，已經足夠有前進的力量了，也答應過姊姊會在未來過得如何，提醒自己莫忘初衷。

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