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瞥見男同事躲車後座...正妹裝傻開進加油站逮人！驚見3物嚇壞

▲▼停車,停車場,車格,車位。（圖／Pixabay）

▲女子下班開車回家，瞥見男同事躲在車內後座，因現場無救兵，她假裝沒發現，把人載到加油站報警逮捕。（示意圖／Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

陳姓男子先前犯強盜罪判刑定讞，去年（2024年）出獄仍在假釋期間重回職場，卻涉多次藏身停車場，觀察1位女同事作息，確認對方獨自開車通勤後，摸黑提前躲進對方車後座意圖不軌，女方機警開進加油站報案逮人，車內赫見陳男遺留口罩、膠帶與美工刀等物，女方驚嚇萬分，陳男僅承認跟蹤與偷走女方車鑰匙，台北地院依攜帶凶器跟蹤騷擾等罪，判陳男5月徒刑與拘役30天，可上訴。

年約30歲的陳男，先前於2020年上午10點多，到北市1家超商趁現場僅有1位女店員、無其他顧客的空檔，持手槍造型打火機壓制女店員，搶走現金5000元，到案認罪賠償1萬2000元，被依強盜等罪輕判2年8月徒刑定讞，服刑到去年1月假釋出獄，表定去年8月假釋期滿。

陳男假釋後到1家餐廳工作，很快鎖定本案女同事意圖不軌，去年5、6月間，他多次藏身餐廳附近停車場，觀察女同事座車車牌號碼，確認女同事總是獨自開車通勤，起意躲在對方車裡掌握她住家位置。

女方早就察覺常遭陳男跟蹤，更瞥見陳男鬼鬼祟祟躲在停車場車輛之間窺伺她的作息，但不知陳男動機目的，怕說出來也沒人相信，僅私下跟朋友訴苦。

去年6月10日，陳男在餐廳廚房裡，趁隙偷走女方座車備用鑰匙，當晚7點多提前溜進女方車內躲在後座，女方當晚8點多下班上車要發動，眼角餘光已發現陳男匍匐在椅背後，因現場燈光昏暗又無救兵，女方擔心貿然揭穿、恐遭不測，因而若無其事開車上路。

途經1座加油站時，女方開進去假裝要加油，下車立刻報警求助，陳男當場被逮。女方原以為事情告一段落，隔天卻在車內找到陳男遺留的口罩、膠帶與美工刀等物，驚嚇萬分，經警方採樣化驗，上頭確實殘留陳男的DNA。

陳男僅坦承跟蹤與竊盜，辯稱美工刀等物不是用來犯罪，他想跟女方和解，女方拒談也不出庭。法官認定陳男犯案時攜帶可為凶器之物，且有強盜前科仍再犯，不僅騷擾女方還偷東西，法治觀念淡薄，從重依攜帶凶器跟蹤騷擾罪判刑5月，竊盜罪判處拘役30天，皆得易科罰金，可上訴。

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