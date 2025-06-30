看金曲獎的人變少「問題在哪？」　許常德曝看法：別讓作品被埋沒

▲金曲獎頒獎典禮28日落幕。（圖／翻攝自金曲獎官網）

記者曾筠淇／綜合報導

「金曲獎收視不佳，你覺（得）問題在哪呢？」資深音樂人許常德在臉書上發文表示，其實現在的流行音樂很分眾，金曲獎為何要找一群專業的人投票？是因為他們要把讓自己驚喜的作品挖出來，不讓好作品被埋沒。他認為，收視率好壞不是關鍵，「是能不受收視率影響的熱情最重要」。

許常德在臉書粉專「許常德的地下手記」上發文表示，「金曲獎收視不佳，你覺（得）問題在哪呢？」有些人說自己不認識得獎者、沒聽過得獎金曲，但大家有多久沒聽過新歌？上一次靜靜聽一首歌又是什麼時候？「25歲以後，人就很少接觸新歌了，因為忙，因為不再是學生時期那麼純粹聽歌」。

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許常德認為，現在的流行音樂很分眾，沒聽過的歌手的售票演唱會秒殺，沒什麼觸及率的超棒作品也有人堅持，「金曲獎為何要一群專業在投票？因為他們要把驚豔到他們的作品找出來，不管是紅透的，還是超級隱密的新人新作品」，大家就是要一起努力，不讓好作品被埋沒。

許常德也說，其實收視率是否能更好，那不是關鍵，「是能不受收視率影響的熱情最重要」，大家一起炒熱、放輕鬆、搖擺，然後互相祝福，就是流行音樂最值得記住的畫面。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「稍微年紀比較大的，都不認識這些歌手，然後，年輕人雖然都認識歌手，但都沒在看電視了」、「感謝金曲獎讓我認識很棒的音樂創作者與歌手，耳朵是需要訓練的，年年聽現在流行的音樂」、「一直到現在都是從金曲獎認識新的音樂及作品」。但也有網友表示、「我這五年級生真的沒辨法接受現代年輕人的作品」、「以前的歌比較好聽」。