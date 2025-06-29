就差1秒！宜蘭學童闖紅燈過馬路險遭撞　駕駛驚：你不怕我很怕

記者游芳男／宜蘭報導

26日13時許宜蘭市復興國中旁的路口，發生驚險一幕，1名駕駛人行經該路段時，突然有背著書包的學生疑似闖紅燈狂奔穿越馬路，嚇得駕駛人急踩煞車才避免撞上，而這驚險瞬間被行車紀錄器完整拍下。事後駕駛人在網路分享影片並直呼「小朋友，你不怕，我很怕」。網友也紛紛表示，應將影片提供學校作為交通安全教育教材，避免類似事件再次發生。

▲一名學童（紅圈處）在宜蘭市復興路與文化路口疑跑步闖紅燈過馬路，差點遭撞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

根據駕駛人描述，26日下午1時許，當時他沿著宜蘭市復興路往文化中心方向行駛，準備通過復興路與文化路口時遇到學童突然竄出。雖然駕駛人及時反應，並未發生意外，但仍對學童的危險行為感到心驚。駕駛人在貼文中呼籲學校加強宣導交通安全，並指出「你的爸爸媽媽更怕」。

宜蘭警方調閱監視器後發現，事發當時有輛自小客車違規臨停在路口讓學童下車，而學童未遵守交通號誌直接穿越馬路。警方已通知車主到案說明，並依相關規定開罰，違規臨停可處300元至600元罰鍰，學童闖紅燈則可處500元。

宜蘭警分局提醒家長，接送孩子時應選擇適合停車的地點，並呼籲行人過馬路務必遵守交通號誌，以保障自身安全。