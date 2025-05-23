宜蘭暗夜火警！整排攤販鐵皮屋竄恐怖大火　7車燒成廢鐵

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市暗夜大火，宜蘭市農權路三段妙慈宮旁的鐵皮屋攤販，昨（22日）晚突發火警，現場火煙竄出，驚動附近民眾緊急報案。消防隊接獲通知後迅速出動，火勢在短時間內被控制，所幸無人員傷亡，但火災造成4輛車3機車燒毀，燃燒面積約120平方公尺，火災發生原因有待進一步調查釐清。

▲▼宜蘭市農權路三段妙慈宮旁的鐵皮屋攤販大火，並造成4輛車3機車燒毀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭消防局昨晚（22日）獲報宜蘭市農權路三段妙慈宮旁的停業中的攤販鐵皮屋失火，立即派遣員山、宜蘭、壯圍分隊及第一大隊共21名消防人員、2名員警，動員9輛消防車（包含6輛水箱車、2輛救護車及1輛後勤車）前往現場救援。消防人員趕到，發現起火地點為一處開放式攤販鐵皮屋，火勢初期延燒至旁邊停放的汽車及機車。至22時44分，火勢被成功控制，並於22時56分完全熄滅。

這起火災共波及四輛汽車，其中一輛全毀；三輛機車則全部燒毀。現場無人員傷亡，燃燒面積約120平方公尺。

攤販鐵皮屋業者表示，鐵皮屋停業已久，平日白天偶有朋友聚集聊天喝茶，但晚上通常無人使用。雖然現場有電源，但是否因電力問題或其他原因引發火災，仍需警消進一步調查。