「讓楊瓊瓔畢業！」　罷團「補件4755份」達法定門檻137%

▲中三拒瓔29日遞交補件。（圖／罷團中三拒瓔提供）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免第二階段進入最後關頭，罷免國民黨立委楊瓊瓔團體「中三拒瓔」仍需補件3464份連署書，罷團於昨日中午達成目標，並於今（29日）上午送件，罷團副發言人Amy指出，本次送件份數為4755份，約達法定門檻137%，「我們沒有辜負大家託付」。

「中三拒瓔」副發言人Amy表示，本次送件份數為4755份，約達法定門檻137%。這不僅是數字，更是一份份來自人民聲音，是對於政治人物不當行徑的抗議，更是台灣民主制度具體展現。

Amy坦言，中三選區連署收件非常艱困，二階僅達103%，很多長輩勸罷團不會過啦、不用忙了，但他們聽在耳裡、放在心裡，因為是政治素人，知道這條路不好走，站點夥伴也承受非常大壓力，但在最疲憊、煎熬的時刻沒有放棄、咬牙撐住。

Amy也感謝全台友團義無反顧的支援，不僅支援更點燃信念與勇氣，因此他們今天能自信站在這說，「沒有辜負大家託付」，罷團已經把連署補件正式送交選委會，接下來將邁向最關鍵的第三階段投票。

Amy呼籲鄉親，尤其年輕朋友不要缺席這場改變行動，政治從不是大人的事，正因年輕，更因參與投入，會影響我們的未來，勇敢說「不」，向那些只顧自己利益、傷害人民權益、群眾地方勢力，向那些替中國講話的政治代理人說「不」，向那些讓民眾害怕行使民主權利、動輒查水表的政治人物說「不」。

Amy說，雖然中三這次沒搭上最快發車的罷免列車。但罷團與台灣其他選區朋友站在同一陣線，呼籲大家726出來投下神聖一票。最後，罷團也高呼口號「讓楊瓊瓔畢業」、「大罷免大同意」。