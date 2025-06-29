奇！男子爬進女裝店「脫褲貼地摩擦」　闆娘崩潰：不是第一次

▲男子「爬」進女裝店後，接著做出不雅行為，被監視器全拍下。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸四川資陽近日傳出一名男子的詭異行徑引起社群關注，該名男子某日下午「爬」進一家女裝服飾店後，隨即脫下褲子，在店內地板上以身體摩擦，在地上蠕動數分鐘，舉止極為怪異。

綜合陸媒報導，6月25日晚間，四川資陽一間服飾店準備打烊，老闆娘一如往常一查看監視器，發現一名中年男子趁店內無人時偷偷爬進店裡，他在一排衣服架子前，突然脫下褲子開始摩擦地板，這一幕讓老闆娘感到毛骨悚然。據了解，該男子行為不只一次，老闆娘表示，大約一週前，這名男子曾經進入店內一次，當時佯裝購物並無異常舉動。而這次似乎是有備而來，刻意選擇爬行進入店鋪，避開門口感應鈴聲。他在行為結束後，起身觸發門鈴，又假裝在看商品，試圖掩飾自己的行徑。由於當時店員未察覺異狀，直到營業結束回顧監控畫面時才發現整起過程。

店家表示，這類行徑已嚴重干擾正常營業運作與員工心理，決定立即報警處理。據了解，該名男子在行為過程中並無與其他顧客或員工發生接觸。

該事件也在微博等平台引發廣泛討論，不少網友對男子是否精神異常提出質疑，有人甚至評論「你說他不正常吧，他懂得避開感應器；說他正常吧，他竟然做出這種行為。」面對這種難以歸類的舉止，網友普遍認為應由警方與相關精神衛生機構介入評估，避免事態擴大。

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