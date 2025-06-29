兒童台跳爆紅《大展鴻圖》遭出征！鄉民驚：難道唱玻璃睪丸？

▲幼幼台大跳《大展鴻圖》影片慘遭網友出征。（翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

大陸廣東饒舌歌手攬佬SKAI ISYOURGOD《大展鴻圖》爆紅，在各大社群都聽得到，也吸引南韓啦啦隊女神李多慧找媽媽共舞拍影片，不過近日幼幼台大跳該歌曲，竟被大票網友撻伐到下架影片，不過也有大票網友緩頰，紛紛認為太小題大作。

兒童電視台《YOYO TV》26日在IG分享由主持人郭彥均、鍾欣凌、天竺鼠姐姐、酪梨姐姐、浣熊哥哥等人一起跳《大展鴻圖》的影片，並在貼文中寫下「超級總動員也來接棒挑戰大展鴻圖。天竺鼠姐姐張恆安、酪梨姐姐林妍希、浣熊哥哥陳小龍，舞力全開，祝你大展鴻圖」。

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不過，幼幼台的哥哥姊姊們拍的影片，為像其他網紅吸引關注討論，反倒引發網友撻伐，「兒童台是不是應該要謹慎選曲啊」、「幼幼台可以不要教小孩跳抖音歌嗎」、「跳這種東西真的有夠low的，誰還敢讓小孩看你們」、「一直跳敵國的抖音歌，可以正視下一代的教育嗎」、「千防萬防不給小孩看，結果幼幼台跳」。

事件持續延燒後，《YOYO TV》目前也已將影片刪除，但社群平台上仍有許多網友在轉貼影片，批評東森幼幼台大跳《大展鴻圖》的舉動非常不妥，甚至疑似有網友自稱打電話到電視台抗議，並把抗議內容錄音並公布到網路上，也有網友緩頰流行的東西本來就會互相影響，太小題大作了。

事件也在PTT引發討論，不少網友紛紛表示不同觀點，「是台灣人就要唱玻璃睪丸」、「台灣文化是啥？跳八家將喔」、「不就是跳舞的音樂嗎？無限上綱真可悲」、「為啥跳個科目3或大展鴻圖就要自我審查道歉」、「我們台派只聽幹破睪丸」，引發話題。



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