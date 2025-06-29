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花蓮郎性侵又偷拍！　爛醉女誤認男友求愛「摸到項鍊驚醒」

▲小華遭性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小華遭性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

女子小華（化名，下同）和男友小明（化名，下同）到花蓮玩，酒醉後竟遭小明秦姓友人趁機性侵還拍影片，兩人更相差14歲。花蓮地院日前依乘機性交罪判處秦姓男子3年6月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，小華與男友阿豪去年3月到花蓮旅遊，借住友人家中，隔天晚上與秦男等人從晚間8時喝到凌晨，小美喝太多進入泥醉狀態，倒臥客廳沙發，一度出現漚吐、亂脫褲子情況。阿豪先扶另一名友人上樓，但因小華爛醉難抬上樓，便放她在沙發上。

秦男見有機可乘，竟假裝是阿豪，誘導小華口交並偷拍，再將她帶至二樓房間性侵。小華在昏沉中誤以為對象是阿豪，直到觸摸到秦男項鍊才驚覺「不是他」，立即推開並喝斥對方。她事後多次打電話給阿豪求救；然而阿豪自己也喝到不省人事，長達數小時都沒接電話，直到早上才得知小美遭性侵。

法院審理時，秦男辯稱雙方是合意性行為，還提出當時偷拍的影片作為證據。法官審閱影片內容，看出小華當時明顯醉態、無法辨識對象，而且兩人相差14歲，此前又不認識，不可能自願發生關係。此外，小華事後立刻求救，明顯情緒反應，都符合性侵受害者情況，因此不採信秦男說詞，依乘機性交罪判刑3年6月，全案可上訴。

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