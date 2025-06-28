川普家族王朝成形？次子放話「政治路很輕鬆」　2029接班聲浪起

▲川普子艾瑞克暗示「政治路很輕鬆」，2029後接棒可能性升高。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普的次子艾瑞克．川普（Eric Trump）近日接受《金融時報》專訪時語出驚人，表示等父親第二任任期結束後，他或其他家族成員「很可能」會進軍政壇，並直言若決定追隨父親腳步，通往白宮的路「將會是條輕鬆的路」，引發外界對川普家族打造多世代政治王朝的揣測。

綜合外媒報導，41歲的艾瑞克長年專注經營川普集團，過去較少公開涉足政治，但這次受訪時語氣頗有企圖心，指出「真正的問題是，你願不願意把其他家人也拉進來？我希望我的孩子經歷過去十年我經歷的一切嗎？如果答案是肯定的，那這條政治路我走得來，而且我們家其他人也可以。」他還補充，「我看到一半的政客都讓我不屑，我可以做得更好。」

▲艾瑞克與妻子賴拉（Lara Trump）。（圖／路透）

事實上，川普家族多名成員早已在政治舞台上現身，長子小唐納（Donald Trump Jr.）長年為川普基本盤造勢，是核心圈關鍵人物；長女伊凡卡（Ivanka）與女婿庫許納（Jared Kushner）則在川普第一任期擔任白宮高階幕僚。二媳婦賴拉（Lara Trump）近年更躍升為共和黨全國委員會共同主席，積極主持政論節目；連小兒子拜倫與孫女凱伊也曾透過社群媒體與黨代表大會助陣父親選情。

被問及是否擔心政治會讓親人承受過大壓力時，艾瑞克語帶保留地表示，「你想讓你愛的人受到制度的殘酷對待嗎？我還不確定能不能回答這個問題。但不會只有我一人考慮參選，時間會證明一切。」

▲川普與女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、兒子艾瑞克。（圖／達志影像／美聯社）

對於外界批評川普家族藉政治牟利，艾瑞克則強力反駁，「若有一個家族沒從政治中獲利，那就是我們」，還聲稱光是為了自保，就已花費近5億美元，對抗各種來自俄羅斯的「謊言、騙局與骯髒檔案」。他強調，若不是父親從政，家族財富本可能「多好幾個零」。

儘管目前副總統范斯（JD Vance）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）被視為2028年共和黨總統候選人熱門人選，但艾瑞克的發言無疑讓川普家族後續參選的可能性升高。從亞當斯父子、布希父子，到如今的川普家族，美國政治恐怕再次出現「家族傳承」的熟悉劇本。