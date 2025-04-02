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25小時破紀錄！美參議員狂罵川普　「超長演講」全程站立沒上廁所

▲美參議員布克演說逾25小時破紀錄。（圖／路透）

▲美參議員布克演說逾25小時破紀錄。（圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

美國民主黨籍聯邦參議員布克（Cory Booker）以連續演講25小時，打破了參議院有史以來最長演說的紀錄。這位來自新澤西州的民主黨人發表了長達25小時又4分鐘的馬拉松式演說，象徵性地抗議總統川普。他在演說中警告，美國正處於「嚴峻且迫切」（grave and urgent）的歷史時刻。

BBC報導，雖然這並非一場旨在阻礙法案通過的「冗長辯論」（filibuster），而是廣泛批評川普的政策。但這場演說仍延誤了由共和黨控制的參議院的立法進程。根據規定，這類演說要求發言者必須全程站立，並放棄上廁所的權利。

布克於當地時間週一晚上約7時開始發言，並於週二8時06分結束。他強調自己「會講到身體無法負荷為止」，最終全程共計25小時又4分鐘。

布克是非裔美國人，他在演說中提到了自身的血統，來自奴隸與奴隸主的後代。現年55歲的布克是民主黨在參議院的第四號領導人物。他在演說期間，朗讀了部分來自選民的信件，信中提到他們受到美國總統川普政策的傷害。

當布克刷新紀錄時，他也不忘幽默表示，「我要去處理一下目前生理緊急需求」。

在演說期間，布克也透過接受同僚提問，讓自己可以稍作緩衝、得以暫時休息片刻，包括來自紐約州的參議院少數黨領袖Chuck Schumer、伊利諾州的Dick Durbin，以及同為紐約州參議員的Kirsten Gillibrand都加入提問行列。

目前在白宮、參議院與眾議院皆處於在野地位的民主黨，對布克的象徵性抗議行動表示支持。

先前的紀錄保持者為共和黨籍參議員Strom Thurmond，他於1957年為反對《民權法案》（Civil Rights Act）發表了長達24小時又18分鐘的演說。這位前總統參選人當時也透過討論體育、朗誦詩詞以及回答同僚提問的方式，以拖延時間。
布克的這場演說，也成為自2013年以來參議院最長的演說。當年由德州共和黨參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）為了抗議歐巴馬健保而發表21小時的冗長辯論。

克魯茲曾經接受美國CBS新聞訪問時表示，冗長辯論在體能上極具挑戰性。為了撐過演說，他穿上了舒適的鞋子，並儘量減少飲水，稱這種方式為「不進不出」（nothing in, nothing out）。

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