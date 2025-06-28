北市廢棄候車亭重生「西村拾憶站」　鄰里長輩歡聚新場所

▲台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽與國民黨立委徐巧芯，28日參加北市信義區西村里「西村拾憶站」揭幕儀式。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

為打造友善高齡者的社區環境，台北市政府社會局攜手信義區西村里、台北市室內設計裝修商業同業公會（TAID），以及台北市議會戴錫欽議長，共同打造台北市首座社區關懷候車亭「西村拾憶站」。市長蔣萬安今（28日）出席活動致詞時表示，非常高興和大家一起見證臺北市首創的社區關懷候車亭─西村拾憶站的揭幕式暨公益園遊會。

「西村拾憶站」設置於忠駝國宅乙區，該站融合傳統候車亭形式，並導入太陽能板、照明設備與多媒體螢幕，兼具美化社區、資訊傳遞與節能永續功能，也為社區內的長者營造一處既熟悉又有安全感的社區空間，讓長輩能夠安心地走出戶外、並減少走失風險，與此同時強化鄰里交流，加深社區的情感連結。

蔣萬安說，「西村拾憶站」是拾起記憶的候車站，顧名思義就是希望讓西村里的長輩、年輕朋友陪著爸爸媽媽、爺爺奶奶來候車亭休息一下、來這邊坐坐、回憶一些往事，聊聊天、吹吹風。候車亭結合太陽能以及多媒體螢幕，還有休憩的功能，是市府打造巷弄美學一個成功的案例。

蔣萬安表示，他希望把成果獻給令人懷念、已故的馬念慈里長。這個候車亭每次的會勘、討論與規劃的過程中，都能看到馬里長的身影，馬里長把每一次討論的過程、進度都在他的臉書記錄下來，分享給所有西村里的好朋友們知道。

蔣萬安感謝台北市議會戴錫欽議長在候車亭從規劃到完成的大力協助，以及徐巧芯立法委員持續關心「西村拾憶站」候車亭進度、給予協助；他也感謝北市室內設計裝修同業公會的謝坤學理事長，透過美學、結合許多功能，讓這個候車亭能夠順利完成。蔣萬安說，希望這個成功的案例，未來推廣到許多臺北市其他的社區。

戴錫欽表示，他常常到西村里參與里內的相關活動，特別像是在共餐中聽到許多長者常提到，里內如果能有一些設施讓大家願意出來走走、坐坐。尤其長輩非常喜歡這個利用畸零地打造的綠地，成為里內長輩運動休憩的安全場地，因此更進一步有了西村拾憶站的構想。

戴錫欽說，在與社會局討論後，經社會局媒合民間資源，一起圓了西村拾憶站的夢。而這個據點的設置，尤其要感謝已故的「西村勤務兵」馬念慈前里長，他為此費心奔走的身影想必會常留大家心中。一個善的種子，經過了催生，公私各方面的灌溉，在西村裡的地上，長出了西村拾憶站這個善果，也成就了這一樁美事。