明起連3天水氣增　下周可能有颱風「路徑偏日本」

▲午後雷雨以西半部和其他山區為主。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周多雲到晴，午後有雷陣雨，其中明天到下周二水氣增加，南部、東部飄雨，午後雷雨以西部和其他山區為主。下周有熱帶擾動發展，可能下周一或下周二生成熱帶性低氣壓，不排除後續增強為颱風，路徑偏朝日本或東北方向前進，對台灣影響不大，至於颱風是否可能不只一個，各模式預報分歧。

中央氣象署預報員陳姵安表示，未來一周台灣大多受副熱帶高壓影響，各地多雲到晴，午後有雷陣雨。

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陳姵安指出，明天到下周二，東風帶來水氣變多，明天南部、東部及東南部陸續出現零星短暫陣雨；下周一和下周二，東部、東南部以及恆春半島仍有局部短暫陣雨。南部則有零星短暫陣雨，因台灣整體仍受副熱帶高壓影響，降雨較零星，不如午後對流明顯，且時間短不會太長。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

午後雷陣雨方面，陳姵安分析，明天起至下周三，西半部及其他山區為主要降雨區，其中明天西部山區有局部大雨機會，下周一午後降雨範圍略減，中南部山區仍有局部較大雨勢。

另下周三為未來一周天氣狀況最好的一天，僅東南部及恆春半島地區有零星短暫陣雨。

陳姵安表示，下周四至下個周六，仍有副熱帶高壓持續籠罩，南方低壓帶水氣往北輸送，南部有零星短暫陣雨，其他大多以多雲到晴為主，午後西半部和其他山區仍有局部短暫雷陣雨。

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安提醒，夏季高溫炎熱，下周二至下周四受東風、東南風影響，風力增強，西半部及台灣海峽將出現大範圍沉降作用，各地高溫普遍，連金門的高溫都上看34度以上，甚至可能再升高。下周五與下個周六因水氣增加，高溫略為下降，但仍在32至33度以上。

此外，陳姵安指出，目前菲律賓東方海面至南海有一低壓帶，下周菲律賓東方海面可能轉趨活躍，預估有機會發展為熱帶擾動，甚至生成颱風。AI模式預測顯示，下周一或下周二可能有機會就發展為熱帶低壓，初步預估其路徑偏向日本或東北方向，對台灣影響不大。但目前各家模式對於發展颱風的個數預報仍有差異，後續仍需觀察。