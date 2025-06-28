下週先後有颱風生成　最新預測路徑曝光

▲氣象專家吳德榮提醒，週末炎熱有午後陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

各地天氣高溫炎熱，今(28)日白天屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為黃色燈號。氣象專家吳德榮提醒，週末炎熱有午後陣雨，下週在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」，先後有「輕颱」發展成形。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至下週一(28至30日)各地為晴午後多雲，天氣炎熱；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地偶受影響；有局部大雷雨(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨⋯等)的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲下下週一(7日)模擬圖顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的「輕颱」機率存在，最高則分布在琉球東方至日本東南方海面，但也僅達30%。（圖／洩天機教室）

今日各地區氣溫為：北部21至36度、中部20至35度、南部21至36度、東部21至36度。下週二起至下下週一(1至7日)水氣略減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。「熱如盛夏」、紫外線強，要注意防曬、防中暑；下週二、三有機率創今年高溫。

下週在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，大約下半週起在關島北方及琉球南方，先後有「輕颱」發展成形，但都向東北遠離；下下週一(7日)模擬圖顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的「輕颱」存在機率，最高則分布在琉球東方至日本東南方海面，但也僅達30%，顯示其模擬生成位置很分歧、影響台灣的機率大幅降低。最新美國系集模式(GEFS)，亦呈現分歧如「天女散花」狀的模擬路徑；由於各國模式還會持續調整，應耐心觀察。