科技教育升級　秀育企業捐493部實物投影機

▲實物投影機與現行智慧黑板系統整合後，可打造沉浸式教學體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化智慧教育設備，雲林縣再添新助力！秀育企業昨（27）日捐贈493部實物投影機給雲林縣政府，將分配給縣內95所中小學，補足自然、科技與美術等專科教室設備缺口，實質提升教學科技化效能。雲林縣長張麗善感謝企業響應教育公益，強調「讓科技走進教室，才能真正啟動未來人才的潛力」。

捐贈儀式於斗六市雲林國小舉行，由即將赴韓參加國際音樂比賽的雲林國小合唱團演唱《感恩的心》等曲揭開序幕，氣氛溫馨感人。秀育企業董事長梁徽彬親自出席並代表捐贈，縣長張麗善代表受贈並回贈感謝狀，與會者還包括議員賴淑娞、教育處長邱孝文及多位校長、家長會代表等，共同見證這場善意傳遞的溫暖時刻。

縣長張麗善指出，實物投影機與現行智慧黑板系統整合後，可打造沉浸式教學體驗，尤其在自然科學、科技與藝術領域更具應用潛力。「孩子們不只是看課本，而是看到老師如何動手、操作、解說，讓學習變得更具臨場感、更有互動性。」

雲林縣推動智慧校園不遺餘力，張縣長強調，縣府已達成「班班有水洗智慧黑板、生生有平板」的教育升級，這次實物投影機補足疫情期間未配置的設備空缺，讓科技教學更全面到位。這不只是硬體補強，更是一份對孩子未來的承諾。

秀育企業董事長梁徽彬則表示，雲林重視品德與科技教育並重，這正是企業願意投入的原因。他呼籲更多企業加入「教育共好」行列，教育不只是政府責任，更是企業能回饋社會、創造未來的最佳起點。教育處進一步補充，這批投影機將優先分配至專科教室，支援STEM（科學、科技、工程與數學）及藝術課程，提升學生整體學習表現，從教室裡扎根，育成新世代的AI智慧人才。

▲育企業捐贈493部實物投影機給雲林縣政府，將分配給縣內95所中小學，補足自然、科技與美術等專科教室設備缺口。（圖／記者游瓊華翻攝）