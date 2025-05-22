貴州大方一日兩起土石流「十餘人受困」　暴雨淹水一度水高6公尺

記者魏有德／綜合報導

貴州畢節大方縣今（22）日凌晨起出現暴雨，3小時內累積雨量便至100公釐，由於當地地勢較高，且山體坡度傾斜，至上午9時許已發生兩起土石流災情，初步判斷有6棟8戶民宅受影響，並傳出人員受困。據了解，暴雨導致溪水暴漲淹至民宅，最高漲水達5到6公尺，民眾只能躲到2樓，等待救難人員抵達施救。

▲貴州畢節大方縣受暴雨影響發生土石流災情。（圖／翻攝微博，下同）

《央視》報導，5月22日，貴州省大方縣長石鎮和果瓦鄉分別發生兩起山體滑坡，均造成人員被困。長石鎮有兩人被困，果瓦鄉有多人被困，人數暫不明確。目前，救援正在進行中。

居住在大方縣興隆鄉的石女士表示，「我們這兒有山體滑坡（土石流，下同），有被水淹，洪水淹的有五六米（公尺，下同），我們全家現在都在二樓居住。」

大方縣瓢井鎮的高先生則回憶稱，雨是從昨（21）日晚上下的，凌晨五六點才停，「全被淹了，玉米地都被淹了，橋也被衝斷了，都出不去。」

大方縣果瓦鄉人民政府工作人員表示，「當地正在緊張救援，鄉政府值班電話需要為救援服務，暫時不能被其他事務佔用。」工作人員隨即掛斷電話。長石鎮政府工作人員證實，果瓦鄉發生了山體滑坡事件，但不清楚具體情況。