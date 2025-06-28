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運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

▲▼24歲田徑選手「露巨鵰」邊跑邊遮！畫面瘋傳　本人回應了。（圖／翻攝自IG）

▲24歲田徑選手克里斯羅賓森（Chris Robinson）走光爆紅。（圖／翻攝自IG）

記者葉國吏／綜合報導　

近日美國田徑選手克里斯羅賓森（Chris Robinson）因短褲設計問題，在捷克世界田徑巡迴賽男子400公尺跨欄決賽中意外走光，影片迅速在全球瘋傳。羅賓森驚人尺寸引發網友熱烈討論，甚至有人笑稱他「面子裡子都贏了」。這場意外雖令人啼笑皆非，但也讓羅賓森成為焦點人物。

類似的「巨鵰事件」並非首次發生。在2024巴黎奧運撐竿跳預賽中，法國選手阿米拉迪（Anthony Ammirati）挑戰5米70高度時，雖然動作幾近完美，但因「下方太大包」擦撞橫桿，導致橫桿掉落而失去晉級資格。阿米拉迪的比賽片段隨後在網路上掀起熱潮，網友紛紛留言調侃，「輸了高度　贏了長度」、「撐竿跳是特長　但輸的原因是特長」，甚至有成人平台SWAG開價50萬美金（約1600萬台幣）尋求合作，引發更多討論。

▲▼法國21歲選手阿米拉蒂（Anthony Ammirati）。（圖／翻攝自X）

▲法國21歲選手阿米拉蒂（Anthony Ammirati）。（圖／翻攝自X）

回顧2022年世界田徑U20錦標賽，義大利十項全能選手諾尼諾（Alberto Nonino）也因類似情況成為話題人物。當時他在400公尺賽跑中原本領先，但最後衝刺時「小兄弟」不斷探出頭來，讓他頻頻調整褲檔，進而影響速度，從領先掉到最後一名，以51秒57的成績作收。雖然成績不佳，這一幕卻讓他在全球爆紅。

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