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日本最大人肉集團破獲！　近8萬位女性被逼賣淫削60億

日本人口販運集團「Access」鎖定吸收負債累累的女性，仲介她們從事性交易獲取暴利。（示意圖，Pexels）

▲日本人口販運集團「Access」鎖定吸收負債累累的女性，仲介她們從事性交易獲取暴利。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為徹底瓦解日本史上最大規模之一的人口販運集團，日本警視廳的掃蕩行動正持續深入。繼今年1月成立特別調查總部後，警方於26日再度逮捕了「Access」集團首腦遠藤一真（34歲），他被控違反《有組織犯罪處罰法》並隱瞞巨額犯罪收益，偵訊期間遠藤堅不鬆口，一概冷漠回應：「律師到場前，我什麼都不會說。」

「Access」集團根本是把人當工具，專門盯上那些在夜店上班、卻欠了一屁股債的女生，利用「債務挾持」手法加以控制。集團旗下約300名「星探」活躍於各大社交媒體平台，物色並篩選目標對象，根據外貌和身材將其分為不同等級，進而脅迫她們從事利潤更高的性交易。

該集團的觸角遍及日本全國46個都道府縣，與約1800家成人娛樂場所勾結，共同建構龐大的性剝削產業鏈。自2019年至2024年，「Access」集團總計仲介了高達7.8萬名女性進行性交易，非法獲利逾60億日圓（約新台幣15億元），堪稱日本犯罪史上最龐大的人口販運組織之一。

警視廳早在今年1月就成立特別調查總部，至今接連逮捕12名高層與19名相關人士，同時查扣了6525萬日圓（約新台幣1360萬元）現金。進一步的追查揭露了驚人事實，僅去年5月至10月短短半年，Access就迫使7800名女性淪為性交易工具，相當於平均每天有43名女性被逼賣身從事性交易。

警視廳在搜查過程中更發現，Access高層早已制定「被捕應對手冊」，明確指示成員一旦被捕就一律保持緘默，或堅稱所有行為皆屬「個人」所為，意圖跟整個組織劃清界線。


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