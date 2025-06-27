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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆賴清德「雜質說」被歪樓　潘孟安：僅形容打鐵要百煉成鋼

記者崔至雲／台北報導

總統府秘書長潘孟安今（27日）率司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥等7位大法官被提名人拜會國民黨團。會中，媒體問潘，總統賴清德的「雜質說」是否是在說國民黨立委？潘孟安說，「雜質說」，是形容打鐵，百煉成鋼， 並不是講誰或是在說什麼事情，呼籲外界不用過多揣測。總召傅崐萁則說，國家不宜有太多淬煉動作，畢竟各行工業都在努力工作，人民生活不易，希望國家可以息災惜福。

▲▼ 總統府秘書長潘孟安27日率司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥等7位大法官被提名人拜會國民黨團 。（圖／記者崔至雲攝）

▲總統府秘書長潘孟安27日率司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥等7位大法官被提名人拜會國民黨團 。（圖／記者崔至雲攝）

潘孟安今率大法官被提名人拜會國民黨團，媒體提問階段時，有媒體問到，賴清德的「雜質說」是否是在說國民黨立委？潘孟安表示，要重申今天是大法官的拜會，他們不涉及未來政治，這些都是他們的專業，避免被帶歪樓，今天是按照慣例拜會。

至於「雜質說」，潘孟安再說，是形容打鐵，百煉成鋼，並不是講誰或是在說什麼事情，淬鍊成鋼鐵意志，這是很簡單的道理，不知道怎麼被歪樓，這有很大的誤解，要替賴清德澄清，沒有針對人事物，只是針對淬煉必然的過程，不用過多揣測，國內外挑戰需要國內外一起合作，賴清德心裡也一直記著如何讓台灣前行進步，這是最重要的方向及目標。

傅崐萁也說，對於現在國內國際的挑戰，誠如潘孟安說的，更應該團結國人，對於百鍊成鋼，要不斷淬煉，但國人希望安居樂業，國家不宜有太多淬煉動作，畢竟各行工業都在努力工作，人民生活不易，國家希望可以息災惜福，這是人民共同的期待。

傅崐萁說，至於如何淬煉？什麼雜質？相信國民黨立委都是滿優秀的，也是都是票票選出來的立委，包括民進黨、無黨籍、民眾黨，都是大家共同選出來的國會議員，相信裡面沒有人是雜質，如果某些立委是雜質，那選他們的國人是不是也是雜質？希望這樣的事情不要在國內再有相關的高層人物提到相關事情，台灣需要團結，呼籲有任何時間要舉行國是會議，國民黨團都很誠摯的願意參與共商國事、共體時艱，共同解決難題，度過國際危機考驗。

傅崐萁最後也笑說，潘孟安今天是頂著鋼盔來國民黨團，大家也看得出來國民黨是和顏悅色，希望秘書長常常回立法院多溝通，相信對國家會有真正的幫助。

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