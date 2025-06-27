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「團結國家十講」讓兩岸大脫鉤　陸學者：賴的系統化新台獨宣言　

▲▼總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

記者任以芳／綜合報導

大罷免7月26日投票，總統賴清德近期推出「團結國家十講」，第二講桃園場「打掉雜質」引外界譁然。針對賴清德近期兩岸論述，大陸學者田飛龍今（27）日在《環球時報》投書指出，賴清德「團結國家十講」是一份系統化的「新台獨宣言」，將民進黨歷年「台獨」論述進行整合升級，帶有強烈的「法理台獨」傾向，企圖通過論述架構掩蓋其分裂國家的實質內容，目的是推動兩岸「大脫鈎」，只會把兩岸關係和台灣發展推向更具衝突性與風險性的邊緣。

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，日前在桃園市客家青年會進行第二講「團結」。他在演說中提到，前總統蔡英文拋出的「4個堅持」，有超過8成民眾認同，要用民主淬鍊出國家團結力量，要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百煉成鋼、打掉雜質，守住民主鋼鐵意志，認同台灣的護台，中華民國認同的反共，也就是「台灣派」跟「中華民國派」就是團結反共，守護民主台灣，拒絕中華人民共和國的侵略併吞。然而「打掉雜質」的失格言論，立刻引起外界強烈反彈。

大陸中央民族大學法學院副院長、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍今27日於《環球時報》投書分析賴清德近期的「團結國家十講」政治目的，主要是構建系統化的「台獨」論述，推出屬於自己的「賴氏台獨」路線，試圖抓住「世界歷史窗口」實現“「台獨」的終極政治目標，是賴清德的政治人設和異想天開。

田飛龍分析，賴清德的「團結國家十講」，其「台獨」本質和「台獨」危害性昭然若揭，「台獨」論述是一步步形成的。從對台灣本土主義及李登輝、陳水扁、蔡英文等「台獨」分子的理念認同和政治遺產繼承，到自我定位為「務實的台獨工作者」，再到闡釋「兩岸互不隸屬論」，以及提出「大陸境外敵對勢力論」，並配套提出「賴清德17條」作為「台獨」行動綱領。

▲▼田飛龍北京航空航天大學法字院副教授（圖／記者任以芳攝）

▲田飛龍稱賴清德徹底暴露「台獨」本質與獨裁面目，已經成為兩岸關係與台灣發展的最大毒。（圖／記者任以芳攝）

田飛龍進一步指出，賴清德操弄「本土主義」與民粹政治，誤導台灣民眾尤其青年族群，陷入「無歷史、無文化、無祖國」的虛無狀態。「他以『民主』之名行專制之實，推行『賴清德17條』專制模式，打壓統派與異議聲音，製造社會對立。」

田飛龍還以「迷戀獨裁專制」來形容賴清德，推動「大罷免」煽動族群對立和政治撕裂，在黨內也搞排斥異己的行動，是台灣民主的破壞者，並且對美國等西方國家無原則妥協和依賴。

從賴清德整體理論邏輯來看，田飛龍分析賴正在追求兩岸關係的全新政治定位和「台獨」主張的閉環論述，其言行直接觸及和挑戰《反分裂國家法》底線，「賴清德可謂頭號『台獨頑固分子』。」

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