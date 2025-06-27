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別讓老柯當院長！韓國瑜迎戰反罷免　藍委齊喊：台灣民主保衛戰

▲▼韓國瑜出席2025南投巧克力咖啡節 活動 再次以一龍二鳳 形容南投立委游顥 馬文君 及許淑華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免首波投票在7月26日，立法院長韓國瑜這周末展開一連串站台反罷免。國民黨立委王鴻薇表示，韓國瑜開始反罷免活動，很多人解讀是韓國瑜的院長保衛戰，民進黨會把韓院長換成民進黨總召柯建銘，但這場罷免戰，「除了是院長保衛戰之外，更是大局著想，是護台灣民主」。

韓國瑜積極安排輔選行程，從今天晚上開始，將先到桃園替萬美玲、呂玉玲站台，28日替賴士葆站台，7月7日再次到桃園為牛煦庭站台，7月13日台北市立委成立「反罷競選總部」活動也邀請韓國瑜，至於7月25日選前之夜，韓國瑜也會現身催票。

王鴻薇今天在立法院受訪指出，韓國瑜開始反罷免活動，很多人解讀是韓國瑜的院長保衛戰，因為國民黨有一定席次被罷免的話，民進黨不會客氣，會把韓院長換成柯建銘，這次大罷免很多支持者擔心，下一步是罷免韓國瑜，大家沒辦法接受柯建銘坐上院長寶座。

王鴻薇認為，韓國瑜投入大罷免不是單純為了自己的保衛戰，而是大惡罷根本違反民主程序，所有堅持守護台灣民主程序的人都會出來反惡罷，相信韓國瑜是一樣心情，「除了是院長保衛戰之外，更是大局著想，是護台灣民主」。

牛煦庭也說，如果罷免針對一兩個立委，可能還有正當性，「無差別大惡罷就是想要奪權，是老柯想要篡位的險惡陰謀，為了避免老柯當院長，民進黨期待補選後席次過半，所以726要投不同意」，不然以民進黨過去劣跡斑斑，掌握多數甚麼事情都幹得出來，提醒大家現在五權憲法，民進黨掌握四權半，讓綠營全拿真的是好事嗎？
 

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