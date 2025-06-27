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洪孟楷曝支持者熱血發言　「不投票就是棄權、選出來的憑什麼要罷」

▲國民黨立委洪孟楷反罷行動。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▲國民黨立委洪孟楷反罷行動。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷，下同）

記者郭運興／台北報導

大罷免將在7月26日進行投票，目前24位國民黨立委罷免案確定成案。對此，也面臨罷免危機的洪孟楷今（27日）透露一段支持者大姐的反罷發言，大姐強調「一定會去投票，因為我不會『棄權』！如果讓對方用少數決定結果，這樣太不公平了，你是我選出來的立委，做得好，憑什麼要罷」。洪孟楷感動表示，當時現場的人紛紛點頭，像是下了場正義之雨，大家都醒了、熱血都沸騰了，7月26日，請一定出門投不同意罷免。

洪孟楷表示，「我一定會去投票，因為我不會『棄權』！你是我選出來的立委，憑什麼要罷」，這句話，是最近地方拜訪時，一位大姐對著眾人說的話，她的話語，鏗鏘有力、字字入心，也說出了太多鄉親的共同心聲！

洪孟楷表示，小型客廳座談時，能坐下來跟大家聊聊建設、談談打拚的成果與未來的方向，我無比感恩。而那天，大姐的一席話，更是當頭棒喝，深深打進每個人心裡。

洪孟楷指出，這位大姐說「很多人以為不去投票是中立，是沒意見，其實根本就是『棄權』！如果支持你的人都不投，反而讓對方用少數人決定結果，這樣太不公平了」。

洪孟楷再指，大姐越說越激動「我們花時間投出來的立委，做得好，憑什麼被扯下來？這一票，我不但會去投，還要拉家人一起去投，沈默多數才更應該作為」。

洪孟楷回憶當時狀況，現場的人紛紛點頭，像是悶熱午後突然下了一場正義之雨，大家都醒了、熱血都沸騰了。是啊，這不是一次普通的投票，甚至比總統、立委選舉還更應該要投票，因為表達所有人的意見，太重要了。

接著，洪孟楷呼籲，7月26日（星期六），請一定出門投票，投下五個字「不同意罷免」，這不是只為哪個候選人，是為了守住自己的選擇、自己的民主！不要被話術誤導、不要讓冷漠偷走了我們的聲音，一票都不能少，每個人都不能棄權。

洪孟楷強調，因為做事的人，值得留下來、有擔當的人，不能被打倒、民主的多數，不能被少數否決！讓大家一起牽起彼此的手，7月26日，站出來，不同意罷免、讓正義回歸。

▲▼國民黨立委洪孟楷反罷行動。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

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