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台中妹借10萬「簽約肉償」！還完債又遭性侵拍片　惡狼下場慘了

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台中女子向恩客借款10萬元，並且約定無力還款時，以肉償的方式抵債，怎料還完錢遭到性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿熊（化名）透過性交易，認識了女子小花（化名），他借給小花10多萬元以後，約定以「肉償」的方式還債，怎料2人因債務是否清償完畢起衝突，他竟假冒律師的名義，性侵小花3次，因而被起訴。法院審理後，判阿熊10年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿熊2022年9月間透過性交易，與小花認識，2人結識以後，阿熊陸續借錢給小花，合計一共借出了10萬4,000元，雙方於是約定，透過性交易的方式來還錢。

怎料2023年6月間，小花向銀行借款，一次性還清欠款，雙方卻又因債務是否清償完畢發生爭執。事後阿熊竟恐嚇小花，要將性交抵債的事件告知小花家人，接著又佯裝成委任律師，恐嚇小花要再支付30萬元的債務、違約金，若沒有按時發生性關係，就會提出民刑事追訴。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台中女子向恩客借款10萬元，並且約定無力還款時，以肉償的方式抵債，怎料還完錢遭到性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

小花感到十分恐懼，只能被迫屈從，沒想到阿熊還不罷休，另外附上「開發小X花」、「XX時照相與錄影」等條件。被迫就範3次以後，小花實在感到忍無可忍，最終決定報警處理，阿熊的惡行也因此曝光。

對此，阿熊則聲稱，每次發生關係時，都有取得小花的同意，也並未違反女子意願，他也從未恐嚇小花，若不發生性行為，就要將肉償一事告訴小花的家人。之所以會有肉償一事發生，是因為小花主動告知，若是無力還款，希望能以每次性行為抵償3千元本金，才會有這些事發生。

對於阿熊的說法，台中地院法官並不採信，經過審理後，依照3宗對被害人為錄影犯強制性交罪，各判9年、9年、8年6個月有期徒刑，合併執行10年，全案仍可上訴。

 
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