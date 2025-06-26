在地文化薪火傳承　佳尼特基金會頒發傳藝獎助金　47校校長齊聚台南

▲佳尼特教育基金會舉辦「與校長有約暨傳藝獎助金頒贈典禮」，台南47所小學校長與各界代表共襄盛舉，攜手推動藝陣教育紮根。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為推動傳統藝陣教育向下紮根，財團法人佳尼特教育基金會，26日上午在台南仁德區大象寬廷宴會廳舉辦「與校長有約暨傳藝獎助金頒贈典禮」，邀民政局、教育局首長、民意代表、台南47所小學校長及社福團體與國際社團代表齊聚一堂，分享在地藝陣紮根教育成果，共同見證傳統文化與品格教育的延續。

基金會自2016年成立以來，即以「教育是改變生命最根本的力量」為宗旨，董事長莊住維指出，透過推動藝陣教育，不只是讓孩子「學會」技藝，更是為了啟發生命的勇氣與韌性。她強調：「我們希望孩子不只在技藝中成長，更能在人格中築夢成真，成為更好的自己。」

除教育推廣外，基金會也關注社會弱勢家庭，自2021年起推動「關懷行動」計畫，每年歲末發送千元慰問金，五年來累計幫助超過5117戶邊緣家庭度過寒冬。擁有國際公益經歷、曾帶領30國女企業家從事跨國慈善的莊住維董事長，期盼在多方攜手努力下，讓起源於台南的傳統藝陣文化得以「立足本土、走向國際」，不只跨界，更跨域、跨境傳揚，點燃下一代文化與品格的火光。