百名保全變身防災士　劉世芳：持續擴大全民防救災量能

▲內政部舉行保全人員防災士培訓開訓典禮合照。（圖／內政部提供）



記者陳家祥／台北報導

內政部警政署今（24日）舉辦「114年保全人員防災士培訓開訓典禮」，部長劉世芳表示，保全是社區民眾與警察的重要夥伴，擔負協助維護社區安全的重要角色，這次為首梯100名保全人員防災士培訓課程，期許學員一起提升風險意識，將自助互助觀念融入日常，共同強化所在社區抗災韌性，讓國家的自主防災機制持續深耕茁壯。

劉世芳說，內政部持續擴大全民防救災量能，從113年率先於中央聯合辦公大樓完成防災士培訓，並推廣至立法院、考試院、經濟部、交通部、台電公司及中華電信公司等機關。

劉世芳表示，今年除持續透過計畫補助各縣市培訓7000人外，也會積極與各相關部會、地方政府及19個培訓機構合作，培訓對象擴展至計程車司機、8樓層以上高樓大廈管理委員會、保全人員及替代役男等，全面推展全民防災，提升臺灣整體災害防救應變量能。

劉世芳指出，這次培訓非常感謝良福集團郭永宗執行副董事長所帶領的良福保全、全國保全科技、雷德曼保全團隊，重視提升員工防救災知能，積極響應政府防災士培訓，充分體現對社會與環境的責任擔當，將「永續發展」理念融入企業營運方針，自發性採取更高標準來實踐企業社會責任（CSR），未來希望更多保全人員加入防災士行列，成為維護社會安定基石。

▲內政部長劉世芳致詞。（圖／內政部提供）