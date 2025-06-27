人妻控賓士1／百萬A180險成殺人陷阱　人妻下車遭活夾猛撞送醫

記者黃宥寧／台北報導

險些喪命！北市一名人妻駕駛賓士A180進入辦公大樓地下停車場，因未打進P檔就準備下車，打開車門時，車的安全系統竟未啟動，導致車子沒有自動煞停，反而持續滑行。她被活活夾在車門與水泥柱之間，造成內出血與多處擦挫傷，驚悚畫面全被監視器拍下。

▲北市人妻駕駛賓士險些魂斷停車場。（圖／讀者提供）

事發在今年1月13日早上，當事人艾莉（化名）駕駛2020年出廠的賓士A180，停入信義區某辦公大樓地下停車場，打開駕駛座車門準備移動角錐時，車輛竟緩緩滑行，將她整個人夾在門與水泥柱之間。

當時艾莉的半身卡在駕駛座與柱子之間、雙腳懸空，大樓管理員急奔而至，聯絡人力協助搬移車輛，並撥打119緊急送醫。艾莉傷勢包括內出血與多處擦挫傷，住院休養數日，仍餘悸猶存。

▼原廠宣稱的「自動駐車／煞停功能」完全未發揮作用 。（圖／讀者提供）

然而，艾莉的丈夫當時人在國外出差，凌晨接獲台灣友人來電通知「你太太被救護車送走了」，驚愕萬分。返台後調閱大樓監視影像與事故現場，發現賓士主打的「自動駐車／主動煞停」（設計上應在駕駛下車、車門打開但未掛P檔時，自動啟動煞車制動，防止車輛滑行肇事）功能根本未發揮作用。

艾莉先生接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，這輛A180自購車以來皆由原廠保養，從未出現異常情況。事發後雖安排回原廠檢測，且技師當場確認主動煞停功能確實未作動，卻以「公司內部規定」為由，拒絕提供檢測報告與故障說明，甚至連一句道歉都沒有。

艾莉的丈夫事後向朋友提及整起過程，坦言原廠冷淡的態度讓人心寒，朋友聽完也搖頭直嘆：「賓士這種後續處理，根本是把消費者當乞丐看待。」他更嘆氣地說：「我們花錢買的是安全，不是風險，更不是一紙羞辱性的補償」。

他指出，賓士僅提出「依中古市場行情回購，再加5萬元新車補貼」的草案，讓他與妻子難以接受。「難道車子賣出去就一了百了？出事以後，生死都不管了嗎？」他們認為原廠根本無意積極處理，目前已委託律師向交通部陳情，要求針對A180車型啟動安全性調查與召回機制。

儘管事件仍待釐清，他們仍強調，不希望下一次，因為同樣的問題而受傷的，是別人的家人。

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