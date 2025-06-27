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社會 社會焦點 保障人權

人妻控賓士3／人妻控車滑行遭夾傷　車商反咬：她沒照手冊操作

▲▼ 賓士 。（圖／讀者提供）

▲賓士A180煞停失靈，原廠撇清責任。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名人妻駕駛百萬賓士A180停入地下停車場時，疑似遭遇「自動駐車煞停系統」失效，慘被活生生夾在車門與水泥柱間送醫。對此，台灣賓士向《ETtoday新聞雲》回應，強調車主未將檔位排入P檔、操作不當是肇因，並稱已於3月與對方達成協議處理後續。然而此番說法卻遭受害車主強烈打臉批「睜眼說瞎話」，直指雙方根本從未達成任何協議。

台灣賓士透過公關公司聲明指出，事故發生當時，車主在停車場未將檔位排入P檔即開門下車，導致車輛滑行釀禍。車輛於3月初送回中華賓士內湖廠檢測，原廠強調經銷商「第一時間即協助檢測、維修及協助出售」，並透過律師多次協商，自4月底起提出調解申請，尚待車主回應。

賓士進一步表示，依《車主手冊》規範，駕駛停車應主動排入P檔，以確保車輛靜止安全。車門開啟時自動進入P檔的功能僅為「輔助系統」，無法取代駕駛人本身判斷與操作，「正確操作程序才是行車安全的唯一依據」

對於原廠說法，車主家屬與律師早已質疑，事發當下車輛確實處於「自動駐車系統啟動」狀態，卻仍發生滑行與夾人意外，恐涉及設計缺陷或感應器失靈。而賓士至今拒絕提供完整檢測報告，僅以「內部文件」為由口頭說明，根本無助於釐清真相與建立互信。

雖賓士聲稱「感到遺憾」，並承諾將秉持誠信原則釐清事實、維護消費者權益，但消基會則呼籲，主管機關應主動介入調查該車款電子駐車系統是否存有瑕疵，以防其他車主重蹈覆轍。

針對賓士聲稱「3月雙方已達成協議」一事，車主與律師則表達強烈不滿，直指：「從頭到尾都沒有所謂的3月10日協議。」律師並強調，當日會議已全程錄音，「若賓士再散播錯誤資訊，我們隨時可以公開打臉」。更痛批原廠一再推責給車主，甚至編造不存在的共識，做法令人無法接受。

台灣賓士委託公關公司聲明：

首先，台灣賓士對於這次事件感到遺憾，也向車主致上我們的誠摯慰問。

針對車主所投訴事件，據了解，車主於今年一月份在停車場停車時，未將車輛排入P檔直接開門下車，導致車輛往前行駛造成意外。車主並在今年三月初進中華賓士內湖廠進行檢測，經銷商在第一時間盡力協助車主檢測、維修、出售...等事宜，台灣賓士及經銷商亦經由雙方律師多次協調後，提出申請雙方調解之議，自四月底至今尚待車主回覆。

此事件中，根據《車主手冊》車輛使用須由駕駛人進行操作，即停車時須將車輛排入P檔以確保車輛安全。開門後自動排入P檔的電子系統僅為輔助功能，系統無法取代駕駛人，駕駛人需根據《車主手冊》操作車輛仍是安全使用車輛的必要條件。

台灣賓士一向高度重視顧客安全與用車體驗，後續亦將持續秉持誠信與專業原則，配合釐清事實，確保消費者權益，並提供妥適協助。

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