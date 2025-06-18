租約風波不斷「樋口飯糰」老闆正式提告　房東破門摔物畫面曝

▲樋口飯糰邵姓女房東被控在深夜闖入老闆房間還砸毀物品。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」爆出租約爭議及砸店風波，店家與房東各說各話，16日深夜雙方又再度發生衝突，樋口飯糰老闆和闆娘今（18）日正式到地檢署提告，而16日當晚邵姓房東穿著睡衣踢破房門，還砸毀碗、盤等物品的相片也隨之曝光，現場一片狼藉，十分混亂。

老闆娘表示，16日當天是邵姓房東衝上來一直敲門，她和先生害怕說她手上有拿什麼武器，就叫先生先打電話叫警察，房東越敲越大聲用腳把門踹開，然後進來把東西全部都弄得一地，全部都掉在地上，然後就開始咆哮。

老闆娘說，她和丈夫要下樓梯的時候房東推人，自己差一點跌倒，「如果房東推我們兩個人都跌下去的話，是會出人命的」。

樋口夫婦也出示多張相片，顯示邵姓房東穿著睡衣，頭髮凌亂，還拿著手機進入被破壞的房門。

樋口夫妻今日下午在律師陳頂新的陪同下，到高雄地檢署正式提告邵姓房東涉犯傷害、毀損、侵入住居、恐嚇等罪名，律師強調，整個案件已從單純的租金民事糾紛，上升到刑事的犯罪行為，他懇請檢察官應儘速傳喚邵姓房東到案，並向法院聲請羈押惡劣、貪婪、犯罪的房東。