男衝醫院背包突然「掏出1公尺長蛇」　醫生病患嚇：蛇還活著





▲男帶蛇闖進醫院。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度拉賈斯坦邦一名男子前往醫院時，突然從背包中掏出一條大蛇，由於蛇還活著、一直不停蠕動，恐怖畫面嚇壞在場醫生與民眾，後來才發現原來男子被蛇咬，想知道蛇有沒有毒才會帶來醫院，影片在網路上瘋傳。

事件上周發生在齋浦爾市(Jaipur)當地醫院Jaipur's RUHS hospital，影片中可看到，一名男子抵達醫院後，突然從背包中掏出一條約1公尺長的大蛇，畫面看起來十分恐怖，這名男子聲稱自己被蛇咬了，不過他臉上表情卻感覺很輕鬆，還能露出笑容。

影片爆紅後，院長曼加爾(Mahesh Mangal)表示，當時許多工作人員、病患和民眾看到那條蛇都覺得很害怕，工作人員出面協助處理了狀況，「男子說，他是為了幫助醫生搞清楚自己是被什麼蛇咬傷，才會把蛇帶來醫院」。

曼加爾表示，幸好那條蛇是無毒的，急診室醫生立即讓男子住院進行治療，後來沒有產生併發症，治療後已經康復出院，家人也幫忙把蛇帶走。

當地之前也發生過類似事件，比哈爾邦巴加爾布爾市(Bhagalpur)一名男子同樣帶著大蛇闖進醫院，當時他手上抓著蛇頭，整條蛇的身體則纏繞在脖子上，醫生要治療時他一度拒絕放開大蛇，後來在醫生的說服之下才終於鬆手。