度蜜月竟送命！他海邊踏浪「遭雷擊亡」　目擊者悚憶：天氣超好

▲29歲的傑克度蜜月時，遭雷擊身亡（圖／翻攝gofundme，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國一對新人前往佛州度蜜月，在海灘遊玩戲水時，新郎傑克（Jake Rosencranz）竟突遭雷擊身亡。目擊者也感到不敢置信，因為當時天氣很好，絲毫沒有打雷閃電的前兆。

沃盧西亞郡（Volusia County）海灘安全局證實，當地時間20日中午12時30分左右，29歲的傑克與妻子在新士麥那海灘（New Smyrna Beach）遊玩，未料發生悲劇。傑克當時站在水中，但深度僅到腳踝。

傑克遭雷擊後情況危急，儘管緊急送醫搶救，21日卻仍宣告不治。《紐約郵報》報導，當時一名目擊者回憶，「天空既清澈又湛藍」，雖然外海有風暴形成，但「距離我們還有數英里之遠」。

當局證實，新士麥那海灘附近一間高爾夫球俱樂部，還有另外2人遭到同一場風暴的雷電擊中，幸好傷勢都不嚴重。

海灘安全局局長馬弗爾斯（Tammy Malphurs）直言，「風暴距離海灘還有數英里之遠，使得這次雷擊事件顯得極其罕見。」警長齊特伍德（Mike Chitwood）證實，傑克當時正與新婚妻子來佛州度蜜月，未料不幸去世，代表全郡向遺孀致哀。