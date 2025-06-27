詐騙157億！　「台版Jisoo」11大將全羈押

記者黃翊婷／綜合報導

美樂公司涉嫌幫詐騙集團出金、洗錢高達157億餘元，有台版Jisoo之稱的美樂負責人歐俞彤，已被檢方依法起訴。檢方在第5波斬金行動中，一共約談美樂公司核心幹部共14人到案說明，其中11人因犯罪嫌疑重大，已在26日向法院聲押禁見，隨後經台北地院裁定羈押。

▲歐俞彤外貌出眾，卻走上歪路，成為全台最大水房女首腦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，歐俞彤外貌神似韓團成員金智秀（Jisoo），她原本是飯局妹，後來與竹聯幫弘仁會吳姓組長交往，2人竟成立換匯公司，協助境外詐騙機房在台收取被害人款項，並以虛擬貨幣交易隱匿金流。

▲歐俞彤25日被檢方借提應訊的畫面。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署2024年指揮新北市刑大發動4波斬金行動時，在機場逮捕準備出國的歐俞彤。經查，美樂公司涉嫌與詐團聯手，從境外機房架設2230個投資網站並刊登廣告，吸引被害人投資，再由美樂公司幫忙製造假出金、收款洗錢，不到1年就騙了5080人，不法所得157億餘元。

包含歐俞彤在內共80名涉案人已被依法起訴。檢警持續追查，24日發動第5波斬金行動，約談美樂公司核心幹部、涉嫌將偵查秘密洩漏給詐團的律師到案說明，共14人。檢方訊後諭令陳姓律師以50萬元交保，徐姓律師請回。

而檢方約談的這波美樂公司核心幹部中，還包含關鍵人物會計林姓女子。經過漏夜偵訊，檢方認為包含林女在內共11人犯罪嫌疑重大，且有串證、逃亡之虞，於是在26日向台北地院聲押禁見，隨後經台北地院裁定全數羈押。