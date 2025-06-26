破詐團2923件、查扣242億！法務部推《這次不會再被騙了吧》神作2.0

▲《這次不會再被騙了吧》第二輯新書發表會。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

面對層出不窮的詐騙手法，法務部今（26）日正式發表防詐手冊《這次不會再被騙了吧》第二輯，由15位檢察官共同參與撰寫，以真實案例改編成生活故事，延續第一輯「故事說法」的理念，並融入「打詐新四法」重點，期盼成為民眾理解新法、提升防詐意識的重要工具書。

行政院政務委員林明昕親自出席新書發表會，他指出，詐騙已成當前最嚴峻的社會問題之一，政府責無旁貸，必須與全民攜手應戰。他強調，唯有將防詐意識內化為生活習慣，社會才能建立起真正堅韌的防線。

法務部長鄭銘謙致詞時表示，法務部作為打擊詐欺的主責機關，自2024年5月至2025年4月止，已偵破2,923件詐欺集團案件，查獲25,622名嫌犯，查扣犯罪所得高達新臺幣242.23億元，並協助被害人調（和）解賠償金達20.47億元。

「這本手冊不只是要『看得懂』，還要『學得會、記得住』」鄭部長說，他期盼，透過淺顯易懂、貼近日常的故事，讓法律走出艱澀的條文，真正進入民眾的生活。

▲法務部長鄭銘謙（左）與政務委員林明昕。（圖／記者黃宥寧攝）

參與撰寫的士林地檢署主任檢察官羅韋淵也在現場分享心聲，他指出，詐騙手法推陳出新，尤以投資詐欺與加密貨幣案件最為猖獗，不僅呼籲全民提升警覺，也期盼社會能多一分良善力量。

同樣參與撰寫的北檢林彥均主任檢察官，則從法律人與家長的雙重視角出發，強調詐騙正在向年輕世代滲透。她表示，這次特別納入貼近青少年生活的故事，希望幫助孩子及早識破陷阱、建立法治觀念。

▲參與撰寫的羅韋淵（左）、張富鈞檢察官、鄭子薇主任檢察官（中）林彥均主任檢察官（右）親自出席。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部表示，《這次不會再被騙了吧》第二輯以實體書與電子書雙版本同步推出，不只是一本防詐工具書，更象徵「打詐不懈、守護不退」的承諾。未來，法務部將持續積極打擊詐欺犯罪，深化全民識詐知能，並攜手金融機構與民間團體，共同穩固社會信任的基石，讓全民安心生活。