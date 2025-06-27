打卡送獎金？婦領到5800元花掉　「不懂虛擬貨幣」逃過騙局

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）加入某詐團投資群組，以為打卡、分享筆記就能拿到獎金，後來帳戶裡真的匯入5800元，她便領出來花用，接著詐團邀請操作虛擬貨幣，但她因為不懂而拒絕，結果就被踢出群組。事後，阿鳳被檢方認定是詐團的人頭戶，不過，台南地院法官審理之後認為證據不足，最終裁定她無罪。

▲阿鳳以為帳戶裡多出來5800元是獎金，便領出來花用。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

檢方表示，阿鳳在2022年10月3日之前的不詳時日，透過通訊軟體LINE將自己名下的帳戶網銀帳號、密碼提供給詐團使用，接著詐團利用話術誘導受害者匯款20萬元，部分贓款被轉匯入阿鳳的帳戶，因而認定她涉嫌幫助詐團，訊後依法起訴。

阿鳳否認涉詐並表示，她在臉書看到投資廣告，於是加入某個股票群組，為了鼓勵成員學習，群組內的人每天都會講解股票知識，打卡或分享筆記就能獲得200元、300元獎金，正確回答問題還能拿到400元獎金，後來她的帳戶收到5800元，她以為是獎金，就領出來花用；最後，群組的人要求操作虛擬貨幣，她因為不懂，拒絕參加，結果就被踢出群組。

台南地院法官認為，阿鳳從警詢、偵查到法院審理程序期間，供述均一致，沒有明顯出入的情況；雖然檢方認為有部分贓款被轉入阿鳳的帳戶，但阿鳳堅稱沒有將帳戶密碼交給別人，該筆款項也是她自己操作轉出的，加上沒有其他證據可以佐證她確實有做出犯罪行為，因此檢方這部分的推論無法為本院所採信。

再者，法官指出，阿鳳加入的群組成員有476人，大多數成員都會發布打卡上課等文字，管理員也確實說過「恭喜您打卡成功獲得200獎金」等話，若阿鳳一開始就知道對方是詐團，應當不會把自己「平時用於股票投資」的重要帳戶拿來收受贓款，萬一帳戶淪為警示帳戶，恐怕會影響到日常的股票交易。

法官表示，本案中阿鳳雖然行事不夠謹慎，但依據檢方現有的證據看來，尚無法證明她有幫助詐團的行為，最終裁定無罪，全案仍可上訴。