【廣編】文具展「利百代B609攤位」　抽TOMICA小汽車55週年博覽會門票

【廣編特輯】

圖、文／利百代提供

每年暑期最大文具盛會台灣國際創意文具展，以「玩轉創意、設計未來」為主題，匯集百家國內外熱銷文具品牌齊聚，2025年7月4日至7月7日於台北世貿盛大開展，邀請還沒有參觀的文具控，可以事先上網立即索取免費門票。

傳統經典X潮流質感8大特色主題規劃

設計玩創意｜兒童教育文具｜辦公和商業用品｜生活風格｜數位創新嗜好收藏｜環保可持續｜新興品牌｜集結最多元、最創意，全新的文具展體驗各式文具、辦公用品、文青好物一應俱全，不論是一般通常見的書寫工具，或是時下最新推出的商品款式，上千款選擇現場一次展出。

歡慶TOMICA小汽車品牌誕生55週年

2025再次登臺「TOMICA小汽車55週年博覽會」今年暑假將在華山開展，由時藝多媒體從日本引進呈現「TOMICA小汽車55週年博覽會」，這場盛會將於2025年6月28日至9月14日於華山1914文創園區-中4B館盛大開展。

本次將再次帶領小汽車迷和大小朋友們一同進入TOMICA的奇妙世界，再次探索TOMICA小汽車的誕生歷程；體驗從經典小汽車到2025年最新車款的無限魅力；挑戰多項趣味互動遊戲並贏得自己的專屬限定小汽車，以及體驗全新登場的「TOMICA彩繪車競速賽」多媒體互動遊戲！

TOMICA是由日本TAKARATOMY公司於1970年推出的知名小汽車玩具品牌，至今已成為全球廣受喜愛的玩具之一。從最初的6種車款起，於每個月的第3個星期六固定發布數款新車，累計至今TOMICA已推出數千款以上車型，包含乘用車、跑車、救護車、古典車款等多樣化選擇，並且每年持續推出新款車型，以滿足各年齡層車迷的收藏、遊玩需求。無論是童年回憶還是收藏愛好者，TOMICA都已經成為許多人生活中不可或缺的經典存在。

主題展區與「彩繪車競速賽」互動體驗

本次展覽設有四大主題展區，讓民眾可以全面體驗TOMICA的奇妙世界。首先，「小汽車展示區」將帶領大家深入了解TOMICA誕生55年的歷程，並展示各種經典車款及品牌聯名車款，讓觀眾了解TOMICA小汽車的精湛工藝和製造過程；「街道城市區」將重現TOMICA世界中的城市街道場景，民眾不僅可以與各式小汽車互動遊玩，還能參與消防員、加油站等職業的互動遊戲，並在生動的場景中拍攝充滿趣味的紀念照片；「遊戲工坊」則專為大小朋友打造，分為免費體驗區與付費挑戰區，大家可以親自體驗挖土機工程車、雙軌賽車賽道等刺激有趣的遊戲，並透過挑戰獲得限量小汽車作為獎勳。最後，本次展覽的重頭戲！「TOMICA彩繪車競速賽」將讓觀眾親手上色，創造出獨一無二的TOMICA小汽車，並使用多媒體掃描技術展示自己創造的車輛，甚至可以讓自己彩繪的專屬小汽車參加比賽。當然，這些親手製作的小汽車將成為珍貴的紀念品，帶回家一同分享這段獨特的回憶！此外，還有不可少的TOMICA商品專賣店，將販售各種經典TOMICA小汽車及多樣周邊商品，讓每一位觀眾都能帶回專屬的紀念品。

▲「TOMICA小汽車55週年博覽會」於2025年6月28日在華山中4B館正式開展。

利百代與文具控共襄盛舉

利百代文具深耕台灣一甲子，致力於推動創新與社會責任，透過這次與「TOMICA小汽車55週年博覽會」合作，期許共同開啟文化創意交流與合作的契機。文具控只要在2025台灣國際創意文具展 B609攤位打卡分享好友，利百代會在7月7日文具展閉幕時送出20張「TOMICA小汽車55週年博覽會」門票，將會有10位文具控幸運兒產出！利百代攤位現場還有機會報名參加「Q手玩創意、手作DIY熱縮片」親手彩繪製作課程，當然，這些親手製作的小物將成為珍貴的紀念品，帶回家一同分享在妳我記憶中！

▲【7/4～7/7 台北創意文具展】利百代在 B609 等你來玩！

展覽資訊

2025台灣國際創意文具展

展出地點：台北世貿 | 110台北市信義區信義路五段5號

展出日期：2025/07/04(五) 至 2025/07/07(一)

展出時間：10:00-18:00

票價資訊

入場方式：2025/07/04(五)~07/07(一)至台北世貿入口，出示上聯入場專屬QR Code頁面驗證入場資格；入場憑證QR Code可至會員中心查詢(https://member.top-link.com.tw/)。

線上客服：https://www.messenger.com/t/toplink01

TOMICA小汽車55週年博覽會

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中4B館

展覽日期：2025/6/28（六）-9/14（日）

營業時間：10:00-18:00（17:30停止售票入場）

票價資訊

票價資訊：展期小汽車全票399元（含限定小汽車乙台）、現場小汽車優待票350元（含限定小汽車乙台）、展期單人票299元、展期優待票260元 。（展場內遊戲須另購園遊券，每點50元）