屏東男深夜睡國小門口紙板　警一查驚覺他獨走20公里

▲里港警分局員警助李男返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局許承恩警員日前深夜巡邏，於國小校門前發現一名男子獨自躺臥紙板，無法清楚表達身分。許員憑藥袋線索查明身分，發現男子竟自萬巒鄉徒步至20公里外的三地門鄉，家屬則對警方即時協助表示感謝。

里港警分局三地門分駐所警員許承恩於日前晚間行經轄內某國小校門口時，發現一名長輩獨自躺臥在紙板上，遂主動上前關心。經詢問發現他無法清楚表達身分，經仔細查看後，在其隨身藥袋中發現就醫資料，循線查明身分並聯繫到家屬。

三地門分駐所所長陳志遠表示，當時天色昏暗，警員許承恩、高德馬二人先將他帶回所內稍作休息，而後在其隨身物品中發現醫院之藥袋，根據內部藥籤查得身分，發現他是70歲李姓男子，已被通報失蹤人口，隨即聯繫其家屬。

林姓侄子到場表示，舅舅患有失智症，當日上午父親前往萬巒探望舅舅時，驚見家中無人，擔心發生意外遂報警協尋。對於舅舅竟獨自從萬巒步行至三地門，林男感到非常訝異，也對警方主動關懷及積極查找表示感謝。

分局長温基興表示，警方持續秉持為民服務精神，對於失智長者、弱勢民眾的即時協助不遺餘力，也提醒民眾家中若有易走失者，可在其身上配戴足以辨別身分之衣物或飾品，以利迅速聯繫家屬。