英國熟女海外豔遇暈船　幫運2.4公斤海洛因來台遭重判16年

▲毒品示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

英國一名女子DUR（38歲）到海外旅遊，在柬埔寨邂逅一名男子Jimmy，兩人開心的度過一週假期後，Jimmy請她幫忙帶一個背包來台，DUR入境時被查獲背包內竟藏有2.4公斤的海洛因，數量驚人，DUR雖辯稱不知道Jimmy偷偷把背包放進她的行李中，但法官不信，依運輸第一級毒品罪判處她徒刑16年。

判決指出，DUR是在去年4月間，由另一名英國男子Adil代定機票及飯店後，由英國倫敦希斯洛機場搭機柬埔寨金邊市，並在金邊市與Jimmy取得聯繫，由Jimmy交付一個夾藏3包海洛因的黑色背包後，由柬埔寨金邊市搭機到胡志明市，再轉機到高雄小港機場。

DUR在去年4月19日21時許抵達小港國際機場，被海關人員查獲行李背包內所夾藏3包海洛因，重2426.46公克，海關當場將她逮捕，依法送辦。

DUR被捕後辯稱，她是在抵達柬埔寨的第二天晚上認識Jimmy，兩人一個禮拜都在一起，後來Jimmy請她幫忙帶東西來臺灣，背包是Jimmy交給她的，而且Jimmy也說他隔天會搭下一個航班來台，到時候再找她拿背包，但她不知黑色背包內有海洛因。

但法官根據DUR手機裡和Jimmy、Adil等人的訊息記錄，認為DUR的說法不可信，認定她犯行明確，因此依依運輸第一級毒品罪判處她徒刑16年，全案可上訴。