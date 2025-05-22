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最容易「第一次見面就暈船」的星座！猜猜自己有沒有上榜

▲▼星座,戀愛,暈船,天蠍,天秤,雙魚。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有三個星座非常容易一見面就「暈船」，常常還沒真正認識對方，就已經開始想像共度餘生的畫面了。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

許多人在第一次約會時，內心都帶著懷疑的防備，預設最糟的情況、警覺觀察對方的所有「紅燈」訊號，然後在心裡吶喊：「下一位！」有些人則是因為太挑、太怕受傷；不過也有的人只是慢熱型，若要談戀愛，可能得等上好幾個月才會動心。

但有一派人是完全相反，幾乎一約會就「暈船」，只要對方講了一個有趣的故事、笑了他們的笑話，或是曖昧地碰了一下手臂，腦中就開始響起結婚進行曲。這樣的情況，在那些理想主義又愛浪漫的星座身上特別常見。這類人通常在第一次見面之前，就已經透過交友軟體或訊息聊得火熱，滿腦子憧憬著浪漫的未來。一見面，就開始想像親吻的場景、搬進同一個家、養一隻狗，然後幸福快樂地過一輩子。

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相對於那些在愛情裡小心翼翼的星座，第一次約會對那些容易「戀愛腦」的星座來說充滿樂趣，雖然有時真的會發展成戀情，但更多時候，只是一段「關係未明」的曖昧開端，國外網站《Bustle》占星師表示，以下這三個星座就是最容易在第一次約會就深陷情網的，快來看看你有沒有上榜吧！

天秤座

▲▼星座,戀愛,暈船,天蠍,天秤,雙魚。（圖／取自免費圖庫pexels）

身為風象星座，又受到愛與美之星「金星」守護，天秤座天生擁有浪漫因子。他們總是能看到別人好的一面，也極度渴望擁有一段親密穩定的關係，這幾乎是驅動他們人生的重要動力。

有天秤特質的人，最喜歡被呵護、被關注的感覺，這也是為什麼他們特別享受初次約會的氛圍；只要對方幫他們開門、認真傾聽，甚至輕輕誇一句「今晚妳真美／你真帥」，他們的心就會立刻融化。

與其他星座不同的是，天秤們在墜入愛河的當下非常有自覺。他們可能一走進對方家，看到一排精選黑膠唱片，就會在心裡大喊：「完蛋了，我戀愛了。」還沒真正了解對方，就已經愛上對方的整個「氛圍感」。

天蠍座

▲▼星座,戀愛,暈船,天蠍,天秤,雙魚。（圖／取自免費圖庫pexels）

身為水象星座的天蠍，擁有極強的直覺力，對人的第一印象往往準到驚人。從對方走來的那一刻起，他們就能感受到這段關係是否有未來，如果感覺對了，他們幾乎會立刻動情。

天蠍座非常渴望忠誠與深層連結，只要對方願意分享真實又私密的故事，或彼此交換一個充滿張力的眼神，就會讓他們難以忘懷。

他們的想像力也相當豐富，常常在腦中演起未來電影劇情畫面。從曖昧到熱戀，進度條可以瞬間拉滿，你甚至可能在他們睡前發現他們正在偷偷搜尋「訂婚戒指推薦」。

雙魚座

▲▼星座,戀愛,暈船,天蠍,天秤,雙魚。（圖／取自免費圖庫pexels）

雙魚座常常覺得戀愛讓人筋疲力盡，因為他們太容易愛上對方。身為感性的水象星座，雙魚熱愛約會、共進晚餐、深入了解對方的過程，並且每一次都投入滿滿情感，自然也就很容易被點燃火花。

和其他星座願意慢慢觀察發展不同，雙魚會希望能直接跳過「曖昧期」，一秒進入「幸福穩定在一起半年」的狀態。也因此，他們很容易在第一次約會就陷入情網。

而且雙魚是黃道十二星座裡最有個性、也最夢幻的星座之一，只要對方剛好也喜歡一個冷門的樂團、或聽得懂某個隱晦的笑點，他們就會覺得這是命中注定，從那一刻起，他們的腦中劇情早已開始編寫浪漫童話。

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