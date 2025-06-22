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妻與寶貝乾哥上摩鐵辯「只是休息」　綠帽尪竟敗訴

▲小華辯稱和小鋼上摩鐵只是休息。（示意圖／ETtoday資料照）

▲小華辯稱和小鋼上摩鐵只是休息。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

台中男子小明（化名）指控妻子小華（化名）與一名自稱「乾哥哥」的小鋼（化名）過從甚密，兩人不僅以「寶貝」、「愛你」等語互傳訊息，還被抓包一同出入汽車旅館，因而提告求償100萬元。不過，台中地方法院審理後認為證據不足，判小明敗訴，全案仍可上訴。

小明指出，他與小華結婚多年，育有一女，但婚後關係逐漸惡化，某次他發現小華的智慧手錶跳出小鋼的訊息，內容提及「車子停在公園旁邊就是汽旅」，憤怒質問之下，小華承認兩人確實曾短暫進入旅館，但辯稱只是去休息，沒有發生什麼事情。小明表示，兩人還經常互傳「想你」、「愛你」等訊息，甚至一同出遊看夜景，認為妻子與小鋼的行為已侵害配偶權。

小明在電話中質問小鋼，對方起初道歉表示願意以2萬元和解，但事後改口否認兩人有親密關係。他認為小華與小鋼已逾越正常社交界線，因此提出民事訴訟，要求兩人連帶賠償。

對此，小華反控長期遭小明家暴，當天是因情緒崩潰才打電話向小鋼求助，小鋼才提議找地方安靜休息。她強調，兩人僅在旅館短暫停留半小時，並無不當行為，「他只是買食物來安慰我」。小鋼也表示，小華是他妹妹的同事，兩人關係僅止於朋友，「寶貝」、「愛心貼圖」只是日常用語，「難道這樣就代表曖昧？」

法官審酌雙方提供的對話紀錄及現場證據後，認為無法證實兩人有發生逾越婚姻關係的具體行為，且所謂「曖昧貼圖」難以作為判斷親密關係的依據。判決指出，小明無法提出確切證據證明配偶權遭侵害，因此駁回求償請求。案件仍可依法提起上訴。

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